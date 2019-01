El govern andalús no tindrà la conselleria que exigia Vox

PP i Ciutadans van anunciar ahir el repartiment de poders al primer govern andalús sense el PSOE. L’esquema seguit deixa clar l’equilibri entre dues forces que disposen de 26 i 21 escons respectivament. A més de la presidència, que correspondrà a Juan Manuel Moreno (PP), i la vicepresidència, gestionada per Juan Marín (Cs), sis departaments cauen del costat popular i cinc més del costat taronja. El moviment sísmic que trenca amb quatre dècades socialistes es completarà avui al Parlament amb el debat d’investidura i demà amb la votació, on no s’esperen sorpreses.

Per al PP seran, presidència a part, les conselleries d’Hisenda, Sanitat, Agricultura, Foment, Ordenació del Territori, Cultura i Medi ambient. Hisenda i Sanitat són les peces clau del botí. La primera, perquè determinarà la política tributària en una comunitat acostumada en els últims temps a l’inflacionisme de l’actual ministra María Jesús Montero. La segona, perquè representa, al costat d’Educació, la partida més important als pressupostos anuals de la Junta i, motiu addicional, perquè serà aquí on probablement s’integrarà, de manera descafeïnada, la divisió de Família que Vox exigia com a cartera independent. El portaveu de l’executiu també serà del PP.

Ciutadans comptarà des de la vicepresidència amb un instrument molt sensible: Marín serà l’encarregat de desmantellar l’estructura socialista -que dona feina a 27.304 persones- aixecant catifes i trepitjant ulls de poll. Els d’Albert Rivera conduiran Economia, Educació, Turisme, Igualtat i Polítiques Socials, Justícia i Administració Local. Turisme és un gegant a Andalusia, una plataforma tradicionalment utilitzada pels consellers per llançar missatges positius i autopromocionar-se sense un desgast excessiu. Educació és l’altre tità pressupostari. Tampoc és menyspreable Economia, de la qual depenen en gran manera les polítiques d’incentius a l’emprenedoria.

Si Vox no rebenta aquest disseny governamental, demà Juan Manuel Moreno es convertirà en el sisè president d’Andalusia després de Rafael Escuredo (1982-1984), José Rodríguez de la Borbolla (1984-1990), Manuel Chaves (1990-2009), José Antonio Griñán (2009-2013) i Susana Díaz (des del 2013 fins avui).