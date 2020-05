El govern espanyol obre la porta a demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma

"Segurament necessitarem unes setmanes més". La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha insinuat que el govern espanyol podria demanar una cinquena pròrroga de l'estat d'alarma tot i que el més probable és que no comptés amb prou suports per tirar-la endavant després que ahir la quarta es votés al Congrés amb els vots justos. Calvo ha assegurat en una entrevista a TVE que aquest instrument és "el més democràtic perquè serveix per garantir els drets dels ciutadans i no per trepitjar-los".

Després de passar el coronavirus i recuperar-se, li ha canviat l’ordre de prioritats i posa per davant la vida a les batalles polítiques. És per això que ahir se li va fer més incomprensible que mai el ple del Congrés, ha explicat. “És el moment de col·laborar per sortir en bones condicions de la crisi”, ha dit, i ha afegit que li costa entendre que no hi hagi "un mínim comú polític" davant del que està vivint la societat. El que menys va entendre va ser el discurs del president del PP, Pablo Casado. L'ha qualificat de desconnectat de la societat i d'incomprensible per la seva duresa quan els populars es van acabar abstenint. "No va estar a l'altura de la situació. Va fer un discurs de no, no, no. No va exercir el paper que li correspon. Es va posar de perfil, va cometre un error històric, sens dubte", ha criticat.

La vicepresidenta veu en la crisi una oportunitat per rehumanitzar la societat, reiniciar un nou mode de vida, i recuperar temps per poder tenir cura de les persones. Per això fa una crida a resignificar la paraula progrés perquè no sigui “pur consumisme”, i aposta per un canvi de model a les residències de gent gran, que haurien d’estar "més ben ateses, i tenir més cures sanitàries i especialitats". Tot això, sense deixar de responsabilitzar-ne el PP: “Hi ha molt per fer en les polítiques socials perquè venim d’una crisi que va retallar en solidaritat”.

El president del PNB, Andoni Ortuzar, ha afirmat que l'estat d'alarma "està esgotat" i ara el govern de Pedro Sánchez ha de buscar instruments legals que "tinguin un major consens" i que "no aixequin polseguera ni escàndols polítics". En una entrevista a TVE, el líder jeltzale ha apuntat que el Govern de Sánchez no s'ha compromès amb el PNB al fet que no hi hagi més pròrrogues de l'estat d'alarma, ni ells ho han demanat, després que els seus vots fossin claus per aprovar la quarta pròrroga.

Tanmateix, ha considerat que aquest és un instrument que "ja ha donat tot el que havia de donar de si i s'ha esgotat". "Segons els nostres tècnics, amb els instruments de la nostra legislació ordinària, de la Llei Orgànica de Salut Pública de l'any 1986, posteriorment amb la Llei General de Salut Pública de 2011 i amb una Llei d'Ordenació Sanitària de 1997, es podrien fer aquestes mesures que ella (Calvo) diu que només es poden fer amb l'estat d'alarma", ha afegit. En tot cas, ha emplaçat que els instruments legals que gestionin la nova etapa "tinguin un major consens i no aixequin aquestes ampolles i escàndols polítics".