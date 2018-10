El PSOE no es tanca a una compareixença monogràfica de Sánchez sobre Catalunya

El PSOE està disposat a fer comparèixer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un ple monogràfic sobre Catalunya, segons es desprèn de les paraules de la portaveu del partit al Congrés, Adriana Lastra, aquest dimarts. En resposta a la petició de compareixença que han fet tant ERC com el PDECat, la portaveu ha afirmat que el president espanyol té voluntat d’explicar-se, com ho demostra, segons ella, la compareixença de demà dimecres sobre la venda d’armes a l’Aràbia Saudita i per explicar les conclusions del Consell Europeu del 17 d’octubre.

Tot i mostrar-se oberta a la compareixença, la portaveu no ha aclarit si finalment, quan es debati a la mesa del Congrés, previsiblement la setmana que ve, el seu grup hi votarà a favor. En el cas del debat sobre la venda d’armes, els socialistes van acabar per avenir-se.

Miércoles, @sanchezcastejon comparecerá en el Pleno del Congreso a demanda d @Esquerra_ERC y @ahorapodemos a raíz de la venta d armas a Arabia. Republicanos/as exigiremos que, como Alemania, suspenda la venta a un Estado que comete Crímenes d Guerra y vulnera los DDHH. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 21 de octubre de 2018

Tardà, en declaracions als passadissos del Congrés, també ha anunciat que han sol·licitat la compareixença de Pedro Sánchez per celebrar un "debat específic sobre Catalunya".

"Ja toca que el president Sánchez comparegui davant la cambra per transmetre quina és la forma i les propostes per resoldre les demandes de la societat catalana", ha assegurat aquest dimarts el diputat d'ERC. Tardà també ha matisat que el més substancial és que "el debat es faci en ple, amb la presència del president i amb l'únic tema de Catalunya".

D'altra banda, la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, s'ha mostrat favorable als passadissos del Congrés a aquesta compareixença. Lastra ha assegurat que des del govern estan intentant "tancar les ferides i tancar la crisi social" i, com altres membres de l'executiu de Sánchez, ha lloat la recuperació de "l'entesa entre la Generalitat i el govern espanyol i la tornada de les comissions bilaterals.