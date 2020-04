El PSOE estén la mà al PP per replicar el Pacte per la Reconstrucció a nivell autonòmic i municipal

La Moncloa vol que el Pacte per la Reconstrucció que va proposar a escala estatal –i que s'acabarà concretant en una comissió parlamentària– també tingui la seva rèplica al territori, és a dir, que es tradueixi en acords a les comunitats autònomes i als municipis. Aquest matí, en el debat al Congrés de Diputats sobre la tercera pròrroga de l'estat d'alarma, el mateix president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquesta fórmula. L'objectiu del president espanyol és que els diferents nivells institucionals s'hi impliquin: l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis. "Governi qui governi", ha dit.

I la petició del matí l'ha repetit a la tarda en roda de premsa el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ha demanat que "totes les institucions de l'Estat s'involucrin en els acords per la reconstrucció". "És de pura lògica que les comunitats autònomes i els ajuntaments tinguin una participació activa en el camí de la reconstrucció", ha afirmat. La Moncloa argumenta que, com que la desescalada serà territorialitzada, caldrà la implicació dels governs autonòmics i dels ajuntaments i, per això, demana acords de consens en aquestes institucions també.

Ábalos ha assegurat que el líder de l'oposició a la Comunitat de Madrid, el socialista Ángel Gabilondo, ja ha proposat un pacte d'aquestes característiques a la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso. De fet, el PSOE es dirigeix principalment al PP perquè s'avingui a la proposta. Vol que les comunitats autònomes i ajuntaments governats pels populars també s'impliquin en un pacte amb els socialistes. "Casado, com a president d'un dels partits amb més implantació territorial, és el primer interessat en participar en pactes a totes les institucions", ha afirmat Ábalos.

Així, el ministre ha promès que els socialistes estan disposats a pactar en comunitats autònomes com Galícia, Castella i Lleó, Múrcia, Andalusia o la mateixa Comunitat de Madrid. "Demano que s'uneixi als acords, perquè el PSOE també els oferirà allà on sigui oposició", ha assenyalat Sánchez des de l'hemicicle de la cambra baixa. En aquest sentit, Ábalos ha recordat que el president espanyol "va dir que demanaria el mateix que donaria" quan va proposar els pactes per la reconstrucció. "Si demanem sumar esforços i arribar a acords conjunts, allà on no governem hem d'oferir el mateix que demanem", ha defensat Ábalos.