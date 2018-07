El govern espanyol no demanarà la llibertat dels presos a la fiscalia

Després que Llarena retirés les ordres internacionals contra els polítics exiliats, aquest divendres la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, no ha volgut entrar a valorar-ho per respecte "a les decisions judicials". "La justícia espanyola no ha quedat danyada", ha opinat Celaá, que ha afegit que són "discrepàncies entre dos àmbits judicials".

Preguntada per la qüestió durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Celaá ha assegurat que el govern no donaria instruccions a la fiscalia en cap sentit, perquè és un ministeri "independent". El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va demanar al govern espanyol que "utilitzi els instruments que té al seu abast perquè s'anul·li la macrocausa judicial i s'abordi el Procés des de la política". Dilluns, el secretari d'organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, ja va deixar clar que el govern espanyol no demanaria a la fiscalia que deixés d'investigar el Procés, perquè "seria un escàndol per a la independència del fiscal".

Celaá ha insistit que a Espanya hi ha "separació de poders" i forma part dels "valors de justícia europeus".