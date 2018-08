El govern espanyol admet que podria no arribar al termini per presentar el projecte de pressupostos

Després que PSOE i Podem pactessin dimecres eliminar el veto del PP al Senat al sostre de despesa, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha admès després del consell de ministres que s'enfronten a "terminis molt ajustats" per presentar el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2019. Això vol dir que podria no arribar a complir la data límit del 30 de setembre.

"És evident que anirem amb els terminis molt ajustats. Arribarem molt justos, o no", ha reconegut Calvo. En aquest sentit, la vicepresidenta ha defensat que no els importen "els tràmits o els passos" sinó que "recuperar drets és tan important que val la pensa fins i tot no arribar a algun termini". A més, ha recordat que l'executiu de Rajoy "va incomplir directament la Constitució" perquè no va fer pressupostos generals de l'Estat en cap exercici.

"Ara és primordial tirar endavant la proposició de llei per a la modificació de la llei orgànica d'estabilitat que permetria eliminar el veto del PP al Senat", ha argumentat Calvo, que ha afegit que "després ja vindrien els pressupostos".

Indignació amb l'actitud del PP

Pel que fa a possibles converses amb altres grups, Calvo ha defensat que "tots haurem de parlar perquè és una societat plural" i ha afegit que estan "intentant trobar acords per a un objectiu que val la pena".

La vicepresidenta també ha criticat que el PP vulgui recórrer el veto al Tribunal Constitucional i ha considerat que només se senten "postures extremes". "La política ha d'estar en un altre lloc i les decisions de la justícia han d'anar a les qüestions que realment ho requereixin", ha defensat la vicepresidenta.

"Violència i risc per a les forces de seguretat"

A propòsit de la devolució exprés de 114 immigrants que van saltar la tanca, Calvo ha afirmat que el govern no ha variat "ni un mil·límetre" la seva política migratòria, però que el salt a la tanca va ser "inacceptable" per les condicions de "violència i risc per a les forces de seguretat".

Per a Calvo és "una situació completament diferent" dels salvaments de persones al mar perquè els immigrants van fer ús d'"eines i fins i tot substàncies" amb què van causar lesions a set agents de la Guàrdia Civil.

"No és manera de tractar el nostre país, violentament", ha considerat la vicepresidenta, que ha assegurat que les més de 100 persones que van entrar de manera irregular i "agressiva" a la frontera de Ceuta han estat ateses "jurídicament una a una, amb totes les garanties pròpies d'un estat de dret". A més, ha garantit que entre els expulsats no hi ha menors d'edat i ha assegurat que no els consta que "cap d'ells hagi demanat asil".