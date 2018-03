El govern espanyol torna a recordar que el 155 pot continuar "si és necessari"

El govern espanyol continua amenaçant d'allargar el 155 si no hi ha una presa de possessió del Govern que considerin efectiva. Aquest dijous ha estat el secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, que ha assegurat avui que l'executiu de Mariano Rajoy ha complert el mandat del Senat amb l'aplicació de l'article 155 i ha defensat la Constitució i l'Estat i ho tornarà a fer "si és necessari".

El secretari d'Estat ho ha fet durant la sessió parlamentària al Senat que fa de sessió de control al Govern, mentre el 155 està en marxa, en la qual Bermúdez de Castro ha demanat als independentistes que "baixin la pilota a terra" i li diguin a Puigdemont "fins aquí hem arribat".

El secretari d'Estat ha començat, però, la seva compareixença, referint-se a l'actual situació de la investidura, amb el ple convocat per a aquesta tarda. I ha assegurat que "la maniobra del president del Parlament" fa que segueixi "actuant com a corretja de transmissió de l'independentisme. La seva decisió d'ahir és arbitrària i obeeix a interessos sectaris, que res tenen a veure amb els interessos generals de tots els catalans".

Bermúdez de Castro ha considerat que Torrent "ha actuat amb una manca de transparència incompatible amb el seu càrrec, ha abusat dels procediments i dels drets que assisteixen als grups parlamentaris". Per això, ha considerat que la maniobra "és un pas més en l'estratègia independentista de confrontació amb l'Estat. Però no han d'oblidar que el nostre Estat democràtic i de Dret ha donat mostres suficients de la seva capacitat per defensar-se".

"Qui aspiri a la Presidència de la Generalitat ha d'estar lliure de processos judicials, dels vinculats al Procés i de qualsevol altre", ha reblat el secretari d'Estat.

Segons ha explicat, des de l'aplicació del 155 el mes d'octubre passat, als 21 Consells de Ministres celebrats s'han aprovat 181 acords relatius a Catalunya, en què s'han habilitat pagaments per 8.000 milions d'euros, dels quals més de 2.000 van anar a proveïdors i 1.100 a entitats locals, a part de la convocatòria de places per a professors, entre d'altres.



A més, ha donat per "desmantellada" l'estructura d'Estat que va voler construir el Govern, amb la dissolució dels òrgans creats per a la independència, i està "gairebé culminada" la liquidació de les delegacions a l'exterior, mentre que el Diplocat, Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, també ho estarà "aviat".



En aquest sentit, ha advertit que els partits secessionistes "no poden tornar al punt de partida" perquè "els seus enganys estan al descobert", i els interessos particulars i "el confort i benestar" de l'expresident català "i la seva cort" no es poden mantenir a costa del futur de Catalunya.



Bermúdez de Castro ha reiterat que el pròxim Govern "ha d'acatar la legalitat constitucional i la legalitat estatutària" i defensar-la, així com avançar en l'estabilitat i la seguretat "forjada en aquests mesos" d'aplicació de l'article 155.