El govern espanyol treu ferro a la figura del relator: "Simplement posarà ordre en el debat entre partits"

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha volgut minimitzar la figura del relator que han acordat els dos executius per buscar una sortida política al conflicte. En una entrevista a la Cadena SER, Calvo ha descartat que es tracti d'un mediador internacional. "Serà una persona de confiança dels partits que recapituli allò de què s'ha parlat, simplement posarà ordre al debat en les reunions entre partits".

La vicepresidenta ha opinat que "prefereix que el relator sigui una persona catalana", tot i que els partits independentistes defensen que sigui una figura internacional. "El govern espanyol no necessita cap mediació internacional", ha insistit per deixar clar que el relator serà una persona que ajudi a organitzar el debat en les reunions entre partits.

Calvo també ha deixat clar que en aquesta taula de partits no s'hi asseurà el govern espanyol, que vehicula el diàleg amb el Govern en el pla institucional de la comissió bilateral Estat-Generalitat prevista a l'Estatut. "El govern espanyol només s'asseurà en la bilateral, no anirà enlloc més", ha reiterat la vicepresidenta espanyola. Davant les crítiques a aquesta figura des de les files socialistes, Calvo ha assegurat que "no es tracta d'un mediador perquè no hi ha un conflicte internacional".

La vicepresidenta ha subratllat que "els 21 punts que va presentar ahir Torra no van ser objecte de debat ni d'acord" en l'última reunió entre els dos executius i que van desembocar en la Declaració de Pedralbes, i ha avisat que "ens reunirem amb el govern de Catalunya en la bilateral", amb la qual cosa ha descartat que hi pugui haver un mediador en les bilaterals.

La vicepresidenta ha desvinculat la figura del relator de l'aprovació dels comptes. "Tot això no es redueix a què surtin endavant els comptes, tant de bo fos tan senzill, Catalunya seguirà tenint al dia següent aquesta situació", ha dit en referència al fet que el 47% dels catalans dóna suport a partits separatistes. "Cal una mirada llarga per sortir de la situació en què estem", ha assenyalat, tot i reconèixer que "no estaria malament" que ERC i PDeCAT, "donessin suport als pressupostos".

Artadi insisteix que ha de ser a les reunions de partits estatals

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha donat per fet que no hi haurà un acord amb el govern espanyol sobre el diàleg abans de divendres, quan acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat als pressupostos de l'Estat. "Seguim molt encallats. Em sorprendria moltíssim que d'aquí a divendres s'hagi avançat", ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

De fet, ha considerat que la "data clau" serà el 12 i 13 de febrer, quan es votin les esmenes a la totalitat. Artadi ha defensat que la figura del relator ha de ser present a una taula de partits a nivell estatal i no en el marc d'una taula de partits catalans, que és on el situen des de la Moncloa. La consellera ha explicat que el Govern ha enviat una proposta de noms de "perfils internacionals" i que estan esperant la resposta del govern espanyol.

Artadi ha considerat que la persona que ha de fer de relator ha de ser algú que ja hagi fet aquest tipus de tasca i que, evidentment, entengui la llengua. La consellera de la Presidència ha explicat que el Govern ha enviat una llista de noms al govern espanyol i que està a l'espera de veure quins accepten.

La conselleria ha lamentat que la Moncloa situï aquesta figura en el marc d'una taula de partits catalans i ho ha considerat un "deliri" tenint en compte que ja existeix una taula d'aquestes característiques i que en aquest marc "no hi ha problemes" per explicar què passa a les reunions. En aquest context, ha defensat que el relator ha de ser present a la taula de partits estatals que, segons Artadi, és on s'han de prendre les decisions polítiques. Per a la consellera, si no es crea aquesta taula amb la presència de Podem "no es podrà avançar" i ha recordat que el PSOE "no és hegemònic a la política espanyola".

A més, Artadi ha insistit que, a banda del relator, les condicions del Govern són que hi hagi un "diàleg efectiu", que inclogui el dret a l'autodeterminació i la fi de la "repressió". També ha assegurat que el govern espanyol públicament fa una passa endavant i després "quatre enrere", referint-se a les declaracions del ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell. Una situació que fa que, de moment, s'avanci "molt a poc a poc".