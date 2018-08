El govern espanyol torna a "advertir" Torra però assegura que el 155 no està sobre la taula

La ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha repetit aquest divendres fil per randa les paraules de Pedro Sánchez des de Colòmbia ahir al vespre en què insinuava a Quim Torra que pot tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Celaá ha dit que "és desitjable" que hi hagi una reunió entre els dos presidents a Barcelona aquest setembre –tot i que fonts de la Moncloa apunten a l'octubre– perquè tenen la "determinació de mantenir el camí polític traçat en relació a la interlocució institucional amb Catalunya". Ara bé, ha insistit que el president espanyol "ja va advertir que Torra sap perfectament a què el conduiria el camí del trencament de la legalitat, la unilateralitat i la desobediència".

Per a Celaá, és una "qüestió molt important" perquè precisa que la Moncloa "sempre treballarà per la legalitat" i que, en aquest sentit, espera "reciprocitat per part del govern de Catalunya". Preguntada de nou sobre el tema, la ministra portaveu ha anat més enllà i ha demanat a Torra que "rebaixi la tensió" perquè "de cap manera pot establir ultimàtums sobre qüestions que estan camí de la normalitat i la conclusió política". Amb tot, la ministra portaveu considera que la posició del govern espanyol és ara "molt diferent" de la de l'executiu de Mariano Rajoy, que també insistia sempre "en el diàleg dins de la llei". "Estaran d'acord que la situació ha canviat respecte al govern anterior, és molt diferent. Ens vam trobar amb una via bloquejada, només existia la via dels tribunals, i n'hi ha prou dient que hem convocat la primera Comissió Bilateral en set anys", ha afegit.

Ara bé, Celaá s'ha matisat i ha dit poc després, durant la roda de premsa mateix, que el 155 no està sobre la taula. Però torna a advertir Quim Torra que ha d'haver-hi "prou intel·ligència per aprofitar l'oportunitat del diàleg obert". Assegura que no es deixaran "entabanar" i que "amb tota claredat aquest govern no accepta un referèndum no constitucional perquè no existeix en cap constitució del món". "L'aplicació del 155 no ha sigut objecte de debat en cap moment per aquest govern", ha puntualitzat.

Sobre els llaços: "A ningú li interessa tenir problemes al carrer"

Sobre la batalla pels llaços grocs, Celaá ha condemnat "absolutament, amb tota radicalitat, qualsevol agressió per posar o treure llaços". En aquest sentit, ha demanat "contenció i prudència en aquesta qüestió". La Moncloa assegura que sempre ha defensat que els espais públics "tinguin la màxima que també apostin per aquesta via: "Han de buscar la màxima neutralitat en els espais públics". Finalment, s'ha remès a la reunió de la Junta de Seguretat de la setmana que ve, en la qual està convençuda que s'arribarà a un acord per a la "convivència". "Segur que s'hi parlarà de llaços", assenyalen fonts de Moncloa sobre la polèmica amb el conseller d'Interior per l'ordre del dia de la junta. Celáa ha conclòs que "a ningú li interessa tenir problemes al carrer".