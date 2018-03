El govern espanyol admet que no pot utilitzar el 155 contra la immersió

“És impossible legalment”

El ministre d’Educació i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va reconèixer ahir que és “impossible des del punt de vista legal” que la intervenció de l’autonomia de Catalunya a través de l’article 155 de la Constitució alteri el model educatiu català, ja que s’hauria de “modificar la llei del Parlament” i això es fa “amb majories, no amb el 155”. Així ho va expressar en una entrevista al diari Abc, on també va dir que l’executiu espanyol segueix examinant la recent sentència del Tribunal Constitucional (TC), que va tombar la mesura de la Lomce que obligava la Generalitat a pagar 6.000 euros per les famílies que volguessin escolaritzar els seus fills en castellà en centres privats. Tot i reconèixer que no podran modificar la llei a través del 155, el ministre va defensar que seria “lògic, sensat i raonable” que el castellà fos llengua vehicular a l’escola catalana sent present en almenys un 25% de les classes. Segons Méndez de Vigo, “que la llei parli del català com a llengua vehicular no exclou que el castellà també ho sigui”. Perquè sigui així, argumenta que caldria que com a mínim una quarta part de les classes es fessin en castellà. Tot i això, considera que amb l’aplicació de l’article 155 no es pot “alterar el model educatiu d’una comunitat autònoma, es posin com es posin”. El ministre, doncs, admetia finalment que això correspon a “les majories del Parlament i a les propostes que es facin”, i que “cal respectar la llei bàsica”. D’aquesta manera, doncs, el govern espanyol sembla que tanca la porta definitivament a incloure unilateralment en el procés de preinscripció escolar una casella perquè els pares puguin triar en quina llengua escolaritzen els seus fills, tal com havia amenaçat de fer abans de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Lomce.

No crear “falses expectatives”

Tanmateix, durant l’entrevista, Méndez de Vigo també mostra la voluntat del govern espanyol “d’actuar i canviar les coses en conjunció amb les dues llengües”, però diu que “cal veure com es fa per no trobar-se amb una sentència contrària de TC”. “No vull crear falses expectatives”, remarca. Per això, apunta, l’executiu de Mariano Rajoy està analitzant la sentència sobre la Lomce per veure “quines iniciatives es poden prendre parlant amb la comunitat educativa”.