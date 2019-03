El guanyador de les primàries de Podem renuncia a anar a les llistes pel 28-A per la "posició independentista" d'Asens

El portaveu adjunt de Podem al Senat, Óscar Guardingo, ha anunciat aquest diumenge que renuncia a anar a les llistes d'En Comú Podem per a les eleccions generals del 28-A. En un missatge al seu compte oficial de Twitter, Guardingo ha argumentat la decisió al·legant diferències ideològiques amb el seu cap de llista, Jaume Asens. "És un home digne i coherent, però jo no comparteixo la seva posició independentista", ha defensat el senador de Podem, que va guanyar les primàries que va fer el partit per decidir els primers llocs de la llista al Congrés dels Diputats.

A part, ha denunciat que "molta gent de les bases de Catalunya en Comú i de Podem no comparteix el perfil independentista de la candidatura" i ha explicat que "necessiten un projecte de país que sigui el mateix per a Cornellà, Vigo o Cadis".

He decidido renunciar a estar en la lista de En Comú Podem y quiero compartir los motivos. Continuaré militando en Podemos para recuperar aquel instrumento que hacía lo que decía y tenía un proyecto de país. pic.twitter.com/Jio9a1qPNC — Óscar Guardingo (@oguardingo) 17 de març de 2019

Alhora, Guardingo ha criticat que "l'alteració de l'ordre de les primàries de Podem a la llista final" no és un "símptoma de salut democràtica". "Aquesta candidatura apunta més al resultat de les autonòmiques (7,5%) que al de les generals que vam guanyar", ha afegit el senador.

Amb tot, Guardingo ha assegurat que seguirà militant a Podem i que treballarà perquè Ada Colau revalidi l'alcaldia i perquè "el canvi" s'estengui als municipis de l'àrea metropolitana. "També perquè puguem tenir un projecte de país propi i no condicionat ni per l'Espanya monàrquica ni pels independentistes que donen l'esquena a la meitat de Catalunya", ha reblat el portaveu adjunt de Podem al Senat.