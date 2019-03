"Si tu no hi vas ells hi tornen": el lema que ERC agafa del PSC per carregar contra un pacte entre PSOE i Cs

Les enquestes marquen una tendència a l'alça d'ERC i el PSC a Catalunya, fins al punt que les direccions de les dues formacions assumeixen que rivalitzaran per la victòria el proper 28 d'abril. I el que és més important, identifiquen una bossa d'uns 200.000 votants que es disputen per a les eleccions generals. Amb aquest context els republicans han presentat aquest dilluns el seu lema de precampanya que, inevitablement, els connecta amb els socialistes: "Si tu no hi vas ells hi tornen".

La imatge del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la del líder de Ciutadans, Albert Rivera, protagonitzen un cartell pràcticament idèntic al que va fer servir el PSC en la campanya de les generals del 2008. Aleshores el PSC pretenia apel·lar al vot útil d'esquerres davant d'un possible retorn del PP a la Moncloa, amb un cartell en què destacaven els perfils en color negre de l'aleshores candidat popular, Mariano Rajoy, i dels exministres Ángel Acebes i Eduardo Zaplana.

"En la mesura que Esquerra i l'independentisme sigui fort, tindrem capacitat per condicionar el govern espanyol i per construir una solució democràtica i política", ha explicat en roda de premsa la portaveu dels republicans, Marta Vilalta. El lema principal va acompanyat d'un de secundari amb la figura d'Oriol Junqueras amb el puny en alt: "Si nosaltres hi anem hi tornarem". "Hi tornarem perquè som els que mai ens rendim. Seguim insistint en la solució democràtica i en la voluntat de fer la independència i la República Catalana. La situació només se soluciona a les urnes", ha afegit Vilalta.

La reacció del PSC ha arribat per boca de l'alcaldable a Barcelona del partit, Jaume Collboni, que s'ha limitat a dir: "Ens han copiat". El socialista no ha volgut opinar sobre "estratègies de màrqueting polític" d'altres formacions ni a la seva originalitat, però ha deixat clar que aquest lema sempre s'assimila al PSC i que en aquestes eleccions s'entendrà com una advertència davant del govern de les tres dretes de PP, Cs i Vox.