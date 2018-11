Eleccions andaluses: la hiperactivitat i duresa de Casado, a examen

Un dia qualsevol en l’agenda de Pablo Casado durant la campanya andalusa té prop de deu actes, als quals se sumen petites performances com la casual aturada a una botigueta de barri o el passeig improvisat pel casc històric de la ciutat de torn. El president del PP s’ha entregat a la campanya, conscient que en les eleccions de diumenge es posa a prova el seu flamant lideratge. La seva fórmula, basada en la hiperactivitat i la omnipresència i caracteritzada per una duresa creixent, sobretot en clau estatal, també té detractors dins del partit. Però ell ho ha apostat tot, incrementant els decibels a mesura que l’amenaça d’una entrada amb força de Vox al Parlament Andalús anava agafant cos. “Les eleccions són el primer pas per fer fora de la Moncloa a aquells que volen trencar Espanya”, deia aquest dijous en un acte a Fuengirola, en una frase que resumeix perfectament com ha llegit Casado els comicis.

La lògica rere l’estratègia és que els assumptes en clau estatal són els que li permetran, segons van considerar aquest dijous fonts del partit, “recuperar el terreny” perdut en favor de Ciutadans, cap a l’abstenció i sobretot cap a Vox, principal element de neguit sorgit durant la campanya i que ha posat la por al cos a un Casado que ha tingut exabruptes i errors sonats. La resposta a l’ascens de la ultradreta ha passat per incrementar la duresa, assumint elements del discurs de Vox, i obrint-se a pactar-hi de manera cada cop més directa, evitant el cos a cos amb la ultradreta, perquè, segons el raonament de Casado, no pot “insultar” els votants que han marxat, perquè enten les seves raons, van dir les fonts.

Això l’ha escorat durant la campanya a un cantó del quadrilàter, batallant a la dreta amb Vox i Cs, i oblidant el centre, i aquesta és una estratègia arriscada que Casado comença a matisar, apel·lant a tots els exvotants del PP per dir-los que “aquesta continua sent casa seva”, però també exvotants del PSOE i Cs, en una proposta “transversal i per a tothom”. Casado s’ha vist obligat a les bandades durant tota la campanya, en una mostra d’aquest nerviosisme que s’ha instal·lat al PP per la transcendència dels comicis.

Amb micròfon estil Madonna, sense papers, i un estil encès i abonat a les descripcions profuses i sovint poc acurades de fets que apuntalin el seu discurs, Casado ha girat com un mitjó el PP de Mariano Rajoy. Ara resa perquè ningú el trobi a faltar els temps passats.e