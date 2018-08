Un home increpa els voluntaris del bus d'Òmnium a Figueres

Un home va increpar aquest divendres els voluntaris del bus d'Òmnium que es desplaça per tota la costa catalana per explicar als turistes la repressió de l'Estat i demanar la llibertat dels presos polítics. La primera parada que va fer el bus va ser a Figueres i, mentre els voluntaris de l'entitat estaven explicant als turistes que passaven la situació política que es viu a Catalunya, un home es va dirigir a la carpa que havien muntat i va insultar-los. Aquest és el moment:

Figueres aquest matí a costa del Bus d’Omnium.

Aquest senyor amb el llenguatge tan delicat té raó amb una cosa, li amarguem i li amargarem la vida... fins que se’n vagi pic.twitter.com/7369GDzyx5 — Josep BONET 🎗 (@jepbonet) 10 de agosto de 2018

"Va ser un incident sense importància", explica Guillem Griera, coordinador de voluntaris de l'acció del bus, que assegura que més enllà dels insults, l'incident no va anar a més. "El 99% de la gent que ens trobem mostra simpatia o desconeixement", afirma Griera, que assegura que els fets d'ahir van ser "anecdòtics".

Òmnium ha iniciat aquesta campanya amb l'objectiu d'explicar als turistes la situació que es viu a Catalunya i mostrar-los "el que no surt a les postals", va detallar el portaveu de l'entitat, Marcel Mauri, durant la roda de premsa de presentació de la campanya aquest dijous. De fet, Griera assegura que l'objectiu de l'acció "no és crear conflicte, sinó debat".

Durant les pròximes dues setmanes, els tres autobusos que ha preparat Òmnium -un d'ells incorpora una exposició sobre l'1-O, els presos polítics i els exiliats- aniran per diferents municipis de la Costa Brava i de la Costa Daurada per explicar als turistes tot el que ha passat a Catalunya en els últims mesos, a més de "denunciar la vulneració de drets i llibertats" per part de l'estat espanyol, va assegurar Mauri.

Ciutadans assegura que la campanya es basa en "mentides"

Després que el PP de Barcelona demanés dijous que s'impedeixi la circulació dels busos d'Òmnium pels carrers de la capital catalana, aquest dissabte la presidenta del grup municipal de Ciutadans, Carina Mejías, ha acusat l'entitat de llançar una "campanya de propaganda del delicte" entre els turistes, per transmetre'ls un relat sobre la situació de Catalunya basat en "mentides".

En declaracions als periodistes recollides per l'agència Efe, Mejías ha denunciat la "campanya de proselitisme" d'Òmnium per explicar als turistes un relat sobre Catalunya que "no es correspon amb la realitat", perquè segons el seu parer el que hi va haver l'any passat va ser un "cop d'Estat".