150 iberistes estrangers signen un manifest contra la "repressió de la cultura" de l'Estat

Un total de 150 iberistes estrangers han fet públic aquest divendres un manifest contra la "repressió de la cultura" de l'estat espanyol i, concretament, molt crític amb el govern de Mariano Rajoy. En el text, els investigadors en llengües i cultures de l'Estat denuncien la "deriva de l'Estat cap a un sistema autoritari" que consideren provada per la "criminalització de la dissidència en l'art i la cultura". Exemples d'això són, segons l'escrit, "la confirmació del Tribunal Suprem de la condemna del raper Valtònyc, el segrest del llibre de Nacho Carretero, 'Fariña', i la retirada de l'obra 'Presos polítics' de la fira d'art Arco", entre d'altres.

Per als investigadors, aquestes actuacions "constitueixen nous atemptats contra la llibertat d'expressió i el dret de pensar diferent". En el manifest, consideren "especialment preocupant" que aquests atacs afectin, sobretot, "els joves", un dels sectors socials "més precaritzats" i, precisament, el "més mobilitzat" políticament.

En l'escrit, els investigadors critiquen la "persecució judicial que criminalitza la dissidència", i esmenta els casos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, i que de moment ja són "més de 100 dies en presó preventiva".

"Prestem la nostra veu per a posicionar-nos fermament en contra del doble judici de valor establert cap a les persones amb una ideologia dissident d'esquerres, i per condemnar l'arbitrarietat de decisions judicials emparades per un govern corrupto", sentencia el manifest.