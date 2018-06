Els comuns volen impulsar una comissió al Parlament on tots els partits es posicionin sobre el model territorial

El degoteig de propostes entre partits i entitats de la societat civil en l'arrencada de la legislatura continua. Després que el president del Parlament, Roger Torrent, impulsés una comissió d'estudi per a la defensa dels drets civils i polítics, que neix en paral·lel a les trobades que ha realitzat amb diferents actors per fer un front ampli contra la repressió, ara s'afegeix una altra comissió d'estudi parlamentària per enfortir el diàleg a Catalunya, proposada per Catalunya en Comú Podem. El líder de l'esquerra alternativa, Xavier Domènech, ja va anunciar que començaria els contactes amb partits i entitats per elaborar una iniciativa, que finalment es tradueix en una "taula pel diàleg", tal com ha explicat en roda de premsa a la cambra catalana. Un dels objectius d'aquesta comissió és que els diferents actors que la integrin presentin un posicionament sobre "l'estatus polític que ha de tenir Catalunya en el futur". Domènech ja ha avançat que la solució que defensaria és la "d'articular un estat plurinacional amb sobiranies compartides" que permeti una relació de "tall confederal" entre Catalunya i Espanya.

Una altra particularitat d'aquesta proposta és que busca incloure el PSC, i també Cs i el PP, formacions que han quedat quedat fora de la lluita contra l'aplicació del 155, de la manifestació que l'Espai Democràcia i Convivència va celebrar a Barcelona el passat mes d'abril en senyal de rebuig als empresonaments de líders independentistes, i les iniciatives de Torrent. Els socialistes, a més, també van anunciar aquest cap de setmana que volen constituir una comissió de diàleg permanent amb l'objectiu que mensualment es produeixin trobades al Palau de la Generalitat entre Quim Torra i els presidents dels grups i subgrups parlamentaris per "consensuar els temes" a parlar amb la Moncloa, tal com han apuntat fonts socialistes. La moció del PSC es votarà al ple que tindrà lloc els dies 4 i 5 de juliol. En roda de premsa, Domènech s'ha mostrat crític amb el PSC perquè considera que s'ha "apropiat" de la iniciativa dels comuns.

El cap de files de CatComú Podem encara no ha registrat la proposta i ha explicat que ha mantingut converses amb ERC, JxCat i el PSC. També ha parlat amb entitats socials que s'han significat en contra de la judicialització i a favor de la recuperació de lleis aprovades pel Parlament i tombades pel TC, que són els altres dos punts sobre els quals vol que pivoti la comissió. "Cal assolir grans consensos sobre els temes que ens tensionen", ha apuntat Domènech, fent referència a la situació "d'empresonaments injustos". Tanmateix, no ha volgut detallar amb quines d'elles s'ha posat en contacte. El líder dels comuns ha especificat, a més, que la seva intenció és que les conclusions siguin vinculants -tot i que el reglament no ho preveu en les comissions d'estudi- i que tingui una durada d'un any.

La sessió de control, dijous

En la reunió de la mesa s'ha establert l'ordre del dia del ple de la setmana vinent, que no començarà amb l'habitual sessió de control al president i als consellers. Aquesta part passa a dijous perquè hi ha un viatge oficial del Govern i el dimecres s'iniciarà la sessió amb el debat de les diferents mocions. Entre elles, la petició de JxCat i la CUP de crear una comissió d'investigació dels efectes del 155, així com una dels comuns sobre l'habitatge i dues de Cs sobre la conciliació laboral i familiar i les llistes d'espera als hospitals. A més, es debatrà la del PSC per crear la comissió de diàleg permanent i la de la CUP que busca recuperar la declaració de ruptura del 9 de novembre de 2015.