El jutge de l'1-O imputa un excàrrec de Governació i el director del CTTI

El jutge que investiga el Govern pels preparatius de l'1-O ha citat com a investigats l'excap de gabinet de la conselleria de Governació, Jordi Cabrafiga, que es va integrar en el nucli dur de la campanya de Junts per Catalunya (JxCat) en les eleccions del 21-D, i el director del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI), Valentín Arroyo, pel seu paper en l'1-O. En una providència a què ha tingut accés Efe, el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona els ha citat per al pròxim 9 de febrer com a imputats.

Cabrafiga, que va ser el responsable de supervisar el projecte del web referéndum.cat, apareix en el sumari del cas obert pel magistrat sobre l'1-O, en què hi ha una vintena de persones imputades, entre elles diversos exalts càrrecs del Govern, ja que va intervenir en un xat en què participaven responsables dels preparatius del referèndum, en el qual s'observen els esforços per mantenir vives les pàgines web per a la votació.

El passat 8 de setembre, Cabrafiga, que era cap de gabinet de la conselleria de Governació -dirigida llavors per Meritxell Borràs-, va demanar a l'informàtic de la conselleria d'Economia Joan Manuel Gómez que li enviessin a partir de llavors missatges a un telèfon "net, amb SIM nova i sense rastrejar".

De la seva banda, Arroyo ha estat director del CTTI, l'empresa pública de la Generalitat en la qual s'integren tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de l'administració catalana, a la qual la justícia va ordenar bloquejar temporalment les seves funcions de consulta de dades abans de l'1-O perquè no poguessin ser traslladats a una altra aplicació per ser usades durant el referèndum. El jutge també ha citat com a imputats per al mateix dia un treballador del CTTI i un tècnic adscrit al departament de Governació.