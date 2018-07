La jutge imputa tres companyes del màster de Pablo Casado

La jutge del Mastergate ha imputat tres companyes de la promoció del president del PP, Pablo Casado, en el curs 2008-09 a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). En una providència, la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, cita per primera vegada com a investigats estudiants de la promoció del curs de Casado en el màster de dret autonòmic de la URJC, dues d'elles antics alts càrrecs del PP.

Una d'aquestes és María Mateo Feito, que va tenir dos càrrecs en governs de Mariano Rajoy en els ministeris d'Ocupació i Economia. Primer, el 2012 com a subdirectora general adjunta d'ordenament jurídic i econòmic, del ministeri d'Economia, i després el 2014, com a assessora de la secretaria d'Estat d'ocupació.

Es dona la circumstància que és filla de l'exassessora del govern madrileny María Teresa Feito, que presumptament es va presentar a la universitat el dia que va saltar la polèmica amb la publicació a 'Eldiario.es'. Segons ha dit una de les professores, les va amenaçar dient que "la presidenta [Cristina Cifuentes] les mataria si l'acta no apareixia".

Una altra investigada és Alida Mas Taberner, que va ser subsecretària de la conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, durant la presidència de Francisco Camps.

La tercera és María Dolores Cancio Álvarez, professora de la URJC i coautora de diverses publicacions amb l'exdirector de l'Institut de Dret Públic, Enrique Álvarez Conde, investigat en aquest procediment.

Totes han estat citades en qualitat d'investigades el 2 d'agost, dins la peça separada que investiga la promoció del màster que va cursar el nou president del PP, a qui la jutge no pot imputar per estar aforat davant el Suprem.

En la providència, la jutge demana a les tres alumnes que "en el cas que fossin avaluades per treballs en les assignatures no convalidades, aportin qualsevol document que evidenciï que el van lliurar l'any 2009 (correu postal, correu electrònic o qualsevol altre document)".

De la mateixa manera, requereix a Conde i a la professora Alicia López de los Mozos que aportin -com sol·licita amb Casado- els treballs que en el seu dia van poder presentar o enviar aquestes tres alumnes. A més, la magistrada ha citat com a testimonis el mateix dia cinc companys de la promoció del màster de Casado.

Fonts jurídiques han explicat que la magistrada pretén esbrinar tot el possible sobre la promoció de Casado abans de prendre una decisió sobre si s'inhibeix al Suprem respecte de la peça del president del PP, perquè és l'òrgan competent com a diputat.

Casado va aprovar el Màster de Dret Autonòmic després de cursar només quatre de les 22 assignatures gràcies a la convalidació de 18 matèries. Només va haver de fer quatre treballs d'unes 90 pàgines per obtenir aquest títol de postgrau.

A la URJC no li consta

Al seu torn, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha assegurat aquest dimarts que "no té l'obligació de custodiar els treballs d'avaluació dels alumnes", perquè aquesta feina és "exclusiva" dels professors i "durant un temps limitat".

La URJC ha fet públic un comunicat després que la jutge del cas, Carmen Rodríguez Medel, assenyalés aquest dilluns en una providència que la universitat l'havia informat que "no li consta" cap dels treballs que va presentar el president del PP, Pablo Casado, per aprovar el seu títol de postgrau.

"Les institucions universitàries només tenen obligació d'arxivar i custodiar la documentació referent als diferents serveis de la universitat, documents que emanen d'òrgans col·legiats o continguts en expedients administratius, però en cap cas els relatius als treballs que hagin servit per avaluar els alumnes ", afegeixen a la URJC.

Celaá, a favor d'aclarir la polèmica

La ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha instat Pablo Casado i la URJC a aclarir la polèmica pel màster del líder del PP.

Celaá, en declaracions als periodistes després de protagonitzar un esmorzar informatiu, ha dit que respectaria absolutament el procediment de la universitat en relació amb aquest cas, després de les últimes dades que es van sabent.

"Respectaré absolutament el procediment de la universitat, que segur que si ha aconseguit totes aquestes dades és perquè efectivament hi ha una reflexió i una investigació interna, i respectaré també totes les instàncies judicials", ha assenyalat.

No obstant això, davant la pregunta de si creu que queda compromès el lideratge de Casado per aquest afer, ha considerat que les qualificacions obtingudes pel líder del PP, segons els mitjans de comunicació, estan "en qüestió".

"A ell i a la universitat els correspon garantir que són certes, que tot el que ell diu i afirma haver aconseguit per la via dels estudis és així", ha afegit. Per tant, ha manifestat que cal seguir a l'espera de l'evolució dels esdeveniments

Maroto: "La universitat no és la Biblioteca Nacional"

"¿La URJC no troba els treballs de Pablo Casado d'aquella època o de tots perquè diu als estatuts que s'han de destruir quan passen cinc o sis anys?", s'ha preguntat el dirigent del PP Javier Maroto, que ha denunciat que "s'està convertint una obvietat en una maledicència". Per a Maroto, "la universitat no és la Biblioteca Nacional" i ha reivindicat que "jugar amb les mitges veritats no és fer política".