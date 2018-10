L'independentisme prepara una gran manifestació a Perpinyà per agrair el suport de la Catalunya Nord durant l'1-O

La manifestació de la Diada de la Catalunya Nord del 10 de novembre serà la més multitudinària dels últims anys. L'independentisme ultima una gran mobilització a Perpinyà per agrair el suport de la Catalunya Nord en l'organització del referèndum de l'1-O. Se sumarà a la tradicional marxa que organitzen col·lectius locals com el Casal Jaume I de Perpinyà per recordar els tràgics successos derivats de la signatura del Tractat dels Pirineus de 1659, que va suposar l'annexió de les comarques catalanes del Rosselló i la Cerdanya per part de França.

L'objectiu dels promotors de la manifestació, desvinculats de partits i associacions, és mostrar el seu agraïment als catalans del nord per la "seva ajuda a l'hora de fer efectiu el referèndum". La Catalunya Nord va tenir un paper clau en l'organització de l'1-O, per haver aportat el magatzem des d'on es van distribuir les urnes al Principat i per haver imprès paperetes el cap de setmana previ després que la policia requisés deu milions de paperetes en una nau del polígon de Can Barris de Bigues Riells el 21 de setembre i només set dies més tard, dos milions i mig de paperetes i quatre milions de sobres en una empresa d'Igualada.

Aquesta plataforma ciutadana busca aplegar milers de persones a la capital del Rosselló i de moment ja s'han organitzat autocars des de les quatre capitals de demarcació, però també des d'altres ciutats com Sabadell, Terrassa, Reus, la Seu d'Urgell o Puigcerdà. Paral·lelament també s'està coordinant la iniciativa de compartir cotxes de particulars per aconseguir que el màxim nombre de gent es pugui desplaçar fins a Perpinyà el dia 10.