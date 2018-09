L'acampada independentista torna a instal·lar-se a Sant Jaume després de les Festes de la Mercè

Els activistes d'Acampada per la República han tornat a instal·lar-se a la plaça Sant Jaume aquest dimarts al matí, després de les Festes de la Mercè. Un centenar de persones s'han concentrat al lloc amb la intenció d'evitar que es desallotgin les tendes. El col·lectiu els havia convocat perquè pensaven que es podrien viure moments de tensió a la plaça, tot i que els Mossos d'Esquadra han explicat a l'ARA que no tenen cap ordre de desallotjament.

"Vam votar República Catalana i per això exigim al Govern que obeeixi el mandat del poble", ha afirmat un dels portaveus dels moviments. El 21 de setembre l'acampada independentista (d'unes trenta tendes) va deixar lliure la plaça Sant Jaume per facilitar la celebració de les Festes de la Mercè, que van acabar ahir. Durant la festivitat, només van deixar un punt d'informació en un lateral de la plaça, en compliment d'un acord al qual van arribar amb les entitats culturals que van fer ús de la plaça, com ara les colles castelleres.

Els independentistes van desmuntar les tendes "per respecte a les persones que actuen i gaudeixen de la festivitat" i assegurant que es tractava de "tradició i cultura catalana" i, tal com havien anunciat, avui han tornat a recuperar aquest espai. En un comunicat, els activistes van acusar l'Ajuntament d'intentar "crear un conflicte" entre els diferents col·lectius. A més, van criticar que les comunicacions amb el tinent d'alcaldia, Jaume Asens, fossin "puntuals" i no conduïssin a cap acord.