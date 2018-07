Podem i els independentistes demanen una comissió d’investigació sobre els negocis de Joan Carles de Borbó

Units Podem, ERC, el PDECat, Compromís i Bildu han registrat aquest dilluns al Congrés la petició de creació d’una comissió d’investigació sobre els presumptes negocis irregulars de l’exrei Joan Carles de Borbó que van sortir a la llum amb la filtració de les converses de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Els 81 diputats que sumen els diferents grups parlamentaris tenen majoria suficient per sol·licitar aquesta comissió, però haurà de ser la mesa del Congrés la que decideixi si es fa efectiva.

El PSOE ja ha anticipat els seus dubtes per aprovar aquesta comissió, perquè argumenta que els lletrats de la cambra han dit que la inviolabilitat del monarca mentre regnava no farien possible que fos investigat. Així, si com està previst el PP i el PSOE fan pinça a la mesa, l’exmonarca no quedaria citat a declarar en la comissió, i tampoc Sayn-Wittgenstein, que en les converses apuntava a un possible cobrament de comissions i blanqueig de capitals del Borbó.

La setmana passada els dos principals partits de la cambra ja van aturar la petició de compareixença de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per explicar les possibles irregularitats fiscals de Joan Carles de Borbó. En aquella ocasió ja es van parapetar en la inviolabilitat del rei, i també en el caràcter reservat de les dades d’Hisenda pel que fa a tributants individuals.