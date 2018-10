"El llaç groc és un símbol insolidari i de divisió", la carta de l'ambaixador espanyol a l'alcalde de Perpinyà

L'ambaixador espanyol a França, Fernando Cardedera, va enviar una carta a l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, en què criticava que fes una rebuda institucional el 31 d'agost al president de la Generalitat, Quim Torra, amb un llaç groc enganxat a la solapa. En la missiva, feta pública arran d'una pregunta parlamentària del senador Jon Iñarritu (EH Bildu), el diplomàtic li retreu a Pujol que llueixi un símbol "no solidari" que genera "divisió i crispació a Catalunya" i lamenta que, amb aquest gest, hagi comès "una falta de respecte molt greu a les institucions democràtiques espanyoles i a l'orde constitucional espanyol".

L'ambaixador assegura en la carta, que també va enviar al president del Senat, al ministeri d'Exteriors i al president del Consell General del Pirineus Orientals, que tots els que llueixen el llaç groc "posen en dubte la divisió de poders a Espanya i la independència judicial" i menteixen al dir que hi ha presos polítics i exiliats, ja que, "com França, Espanya és un estat de dret que respecte els drets i les llibertats fonamentals".

La reacció de l'ambaixador espanyol va transcendir al setembre –fins ara, però, no es coneixia el contingut de la carta– i la senadora del PDECat Marta Pascal va assegurar via Twitter que demanarien la compareixença del diplomàtic perquè "doni explicacions". Per la seva banda, el president Quim Torra va denunciar les "ingerències" de l'Estat. L'alcalde de Perpinyà també va reaccionar a les queixes de l'ambaixador i en una carta es va mostrar sorprès tant pel fons com per la forma de la queixa del diplomàtic i li va recriminar que fes aquesta "ingerència" totalment fora de lloc i "inadmissible". Pujol també va recordar que no té cap motiu per justificar-se com a alcalde d'una gran ciutat dels actes i les accions que fa, i es pregunta si l'ambaixador entendria que ell li demanés comptes per les accions que fa l'ambaixada espanyola.