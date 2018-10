L’Estat s’instal·la en el clima preelectoral

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté la intenció d’esgotar el mandat, o com a mínim d’arribar fins a la tardor del 2019. Tot i això, la inestabilitat política a Catalunya després del terratrèmol causat per l’ultimàtum de Quim Torra, la crisi entre ERC i JxCat i els dubtes sobre si els independentistes oferiran estabilitat parlamentària al PSOE han disparat les especulacions sobre un possible avançament electoral, que no es descarta dins de les files socialistes. Tot plegat situa la política espanyola en un estadi de precampanya perpetu.

Tant Sánchez com el seu cap de gabinet, Iván Redondo, opinen que cada dia a la Moncloa és una victòria, perquè li atorga una imatge presidencial que l’impulsa a les enquestes, com de moment estan demostrant els sondejos del CIS. Per això, pretenen allargar la legislatura, segons van informar a l’ARA fonts de la Moncloa, mentre puguin anar mantenint vives algunes negociacions, com la dels pressupostos. Amb el pacte amb Podem molt avançat, la Moncloa veu factible arribar al 15 d’octubre, quan s’ha de presentar a Brussel·les un esborrany dels comptes amb un document acordat amb la formació lila.

Aleshores s’entraria en una etapa de negociació amb els independentistes, imprescindibles per a l’aprovació final dels comptes. També perquè tiri endavant l’inici de la tramitació, amb una votació al novembre, que hauria de ser superada amb majoria simple i per a la qual cal com a mínim l’abstenció d’un dels partits independentistes catalans i el vot favorable de l’altre. El govern espanyol confia que superarà aquest primer escull, i mostra la bona sintonia en les negociacions en les bilaterals amb els membres del Govern, com el vicepresident Pere Aragonès, però també la consellera de Presidència, Elsa Artadi, com a prova que és possible. Si ho fan, podran mantenir viva la flama de la negociació fins al gener de l’any que ve, quan aquesta abstenció hauria de passar a ser un sí per força per aprovar definitivament els comptes. Per això, la Moncloa confia que els comicis no seran, com a mínim, fins a la primavera del 2019.

Però la perspectiva d’entrar en una dinàmica insostenible al Congrés està provocant el primer ball de dates sobre la possibilitat d’uns comicis avançats. De moment les mirades estan clavades en la presidenta andalusa, Susana Díaz, que podria convocar eleccions autonòmiques per al 2 de desembre (ho hauria de fer avui o aquest cap de setmana). Està gairebé descartat que Sánchez vulgui fer coincidir els comicis amb els andalusos si són abans de l’any que ve, però podria tenir la temptació de fer-los simultanis en cas que Díaz els deixi per al febrer.

La clau, els comptes

L’element clau en aquest debat són els pressupostos. En cas que els independentistes no hi donin suport, quedarien definitivament tombats pel Congrés al gener. Aleshores, si Sánchez volgués complir la seva promesa de no seguir governant amb una segona pròrroga pressupostària, hauria de pensar a posar data a les eleccions, però la proximitat de les europees i les municipals faria impossible legalment fer-les abans d’aquesta cita, prevista per a finals de maig. L’opció que hi hauria sobre la taula seria fer coincidir els comicis, tot i que la idea que més sedueix a la Moncloa és ajornar-los fins a la tardor de l’any que ve, amb l’excusa que s’estarien fent en un sol dia massa eleccions (també se celebren les municipals i les autonòmiques a les comunitats de règim general, i això faria que es posessin fins a quatre urnes en alguns casos). Ahir mateix, però, la ministra d’Hisenda, María Dolores Montero, va expressar la voluntat del govern espanyol de seguir governant encara que no hi hagi pressupostos.

Consell de ministres a Andalusia

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reunirà el primer consell de ministres fora de Madrid a Sevilla, el dia 26, just un dia abans de l’aniversari de la DUI a Catalunya, segons van informar ahir fonts de la Moncloa. El cap de l’executiu espanyol ja havia anunciat la intenció de celebrar una reunió a Andalusia a l’estiu, juntament amb una altra a Barcelona, per fer front als “problemes dels ciutadans”, va dir en el seu moment. I l’executiu ha decidit donar prioritat a la trobada en territori andalús, on està previst que se celebrin eleccions autonòmiques de manera imminent. Celebrant les reunions de consell de ministres fora de Madrid, Sánchez va dir que volia demostrar que el seu govern té “un projecte polític per a cada territori d’Espanya”.

La reunió de Barcelona quedarà per més endavant, malgrat que el president espanyol va dir l’estiu passat que atorgava una “importància extraordinària” al consell de ministres que se celebraria a Catalunya, i va afegir fins i tot que seria durant la tardor. La Moncloa va assegurar aleshores que el consell se celebraria previsiblement pels volts de l’aniversari de l’1-O.