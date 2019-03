El jutjat d'instrucció 7 cita tres comandaments de la Policia Nacional per les càrregues a l'Escola Estel l'1-O

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats tres comandaments de la Policia Nacional el 22 de març per les càrregues policials a l'Escola Estel del Guinardó durant l'1-O, on van resultar ferits 18 votants. Es tracta de tots els comandaments que van actuar en aquest centre, on la policia va fer una ràpida incursió que va dificultar que els votants poguessin prendre imatges, cosa que ha obstaculitzat la investigació. Amb aquests comandaments, un inspector cap de nucli i dos subinspectors, tots de l'equip Orca, ja són 37 els policies espanyols investigats per l'actuació d'aquell dia a la capital catalana. Els tres comandaments podran declarar per videoconferència.

Fa uns dies l'Audiència de Barcelona va decidir reobrir la causa, després del recurs de l'Ajuntament de Barcelona, acusació popular, contra l'arxivament que havia fet anteriorment el jutjat d'instrucció 7. La resolució de l'Audiència apunta que és "de comú coneixement que en alguns centres els agents de l'autoritat van procedir a requisar urnes i paperetes sense cap incident, però que en d'altres, en canvi, es va utilitzar una desmesurada violència". També sosté que el fet que no hi hagi imatges de les càrregues no vol dir que s'hagi d'arxivar la investigació. "La inexistència de material gràfic no pot impedir una completa investigació per dilucidar si l'actuació policial es va limitar a complir estrictament el que havia ordenat el TSJC utilitzant la mínima força indispensable o bé si va haver una utilització desproporcionada de la força", argumenta.

Així mateix, l'Audiència també remarca que caldrà investigar quines consignes concretes van donar als agents els responsables de l'operatiu, per veure si es poden imputar a aquests comandaments les lesions ocasionades a diversos votants. Els policies, continua, tenien ordres d'impedir la votació, però això no els dona una "patent de cors per a qualsevol acció de violència quan és innecessària, desproporcionada o amb un clar abús de poder".