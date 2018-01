Un any i tres mesos de presó per insultar i incitar a matar Puigdemont per Facebook en nom de Franco

Un jutjat de Sabadell ha condemnat a un any i tres mesos de presó un veí de la comarca del Vallès Occidental que va penjar diversos missatges a Facebook en què insultava el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i incitava a assassinar-lo a ell i a tots els independentistes. L'home, que va acceptar els fets i la pena, no haurà d'ingressar a presó perquè té una alteració psíquica important, sempre que en els pròxims tres anys no delinqueixi i retiri tots els missatges publicats. Tampoc podrà tenir cap professió relacionada amb l'educació o els infants.

Entre el 9 i el 12 de gener del 2016, just els dies que Puigdemont va ser investit president de la Generalitat, l'home va utilitzar un perfil amb el nom de Francisco Franco per expressar el seu "rebuig i menyspreu" als independentistes, i amb la voluntat de "generar sentiments de violència i odi" cap a ells. El compte tenia 819 contactes.

En diversos escrits aquells dies, l'home comentava notícies sobre l'independentisme i va fer comentaris com que calia "afusellar i cremar amb gasolina tots els separatistes", a qui qualificava de "rates". Sobre Puigdemont va dir que la seva família era "fastigosa" i que a la seva dona "se la follen tots els de l'Ajuntament de Girona". Al president li va dir "fill de puta", "traïdor", "maricon". A més, mostrant una foto de Puigdemont, afegia: "Es busca mort o mort; si pot ser, mort". Amb la foto d'un subfusell i en referència a una notícia sobre la possible intervenció de l'exèrcit a Catalunya deia que ell ja tenia "carregada i greixada" l'arma.

Per tot això, se'l condemna a 15 mesos de presó per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques per motius ideològics, amb l'eximent incompleta d'alteració psíquica, ja que pateix un trastorn de personalitat paranoide, amb episodis d'ira i agressivitat verbal i física, i un trastorn adaptatiu secundari a patologia traumàtica. També haurà de pagar 720 euros de multa, a raó de 30 euros mensuals fins al novembre del 2019. L'home està inhabilitat per exercir cap professió o ofici educatiu, en l'àmbit docent, esportiu o de lleure, durant quatre anys i tres mesos. A més, haurà de retirar tots els continguts ofensius del seu compte. L'ingrés a presó se suspèn durant tres anys si no delinqueix i tanca el perfil amb nom de Francisco Franco. Puigdemont ha renunciat a cap tipus d'acció civil contra el condemnat.