Els comuns intentaran pressionar des dels ajuntaments perquè el Congrés investigui Joan Carles I

Els comuns intentaran utilitzar els ajuntaments catalans per pressionar el Congrés perquè rectifiqui i obri una investigació sobre la presumpta trama corrupta que afecta el rei emèrit Joan Carles I. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha anunciat aquest dilluns que presentaran mocions sobre aquesta qüestió als ajuntaments on tinguin representació, tot i que també ha deixat la porta oberta perquè els seus representants municipals la puguin adaptar segons convingui. "Si la mesa del Congrés veta la comissió d'investigació sobre la monarquia, que sigui el món municipal qui la forci a reconsiderar aquesta decisió", ha defensat Mena en roda de premsa, que també ha dit que el text està a disposició d'Unides Podem per si el vol presentar als ajuntaments de la resta de l'Estat.

La moció que volen presentar als consistoris catalans insta la mesa del Congrés a obrir una investigació sobre "les relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i Aràbia Saudita, el seu vincle amb institucions i empreses espanyoles i els seus efectes sobre l'erari públic, mitjançant una comissió parlamentària, per permetre aclarir les possibles responsabilitats polítiques". Una petició que va en la línia de la sol·licitud que ja van fer els diputats dels comuns al Congrés, juntament amb Unides Podem, fa unes setmanes quan van demanar per segona vegada obrir una comissió d'investigació sobre el rei emèrit després que se sabessin més detalls sobre les presumptes comissions il·legals que hauria cobrat per construir l'AVE a la Meca.

La mesa, amb els vots del PSOE, el PP i Vox, va desestimar la petició –que també van fer els grups independentistes catalans, a més de Més País, EH Bildu, el PNB i el BNG, aquests per tercera vegada– després que els lletrats haguessin tornat a fer un informe en contra d'aquesta comissió. Tot i que la Fiscalia General de l'Estat va considerar que la investigació que portava fins ara la Fiscalia Anticorrupció havia de passar a mans dels representants del ministeri públic del Tribunal Suprem perquè hi havia indicis que apuntaven a la implicació de Joan Carles I en aquesta presumpta trama corrupta després de la seva abdicació (el juny del 2014), els lletrats consideren que la inviolabilitat del rei també es projecta a fets posteriors al seu regnat. "És incomprensible que la mesa s'excusi en la inviolabilitat del cap de l'estat", ha dit Mena, que ha recordat que Unides Podem va presentar un escrit de reconsideració a la mesa la setmana passada perquè rectifiqués.

Demanen explicacions a Felip VI

La moció que han anunciat aquest matí els comuns només fa referència a la presumpta trama de corrupció que afecta Joan Carles I, tot i que sí que consideren que aquests fets obren el debat sobre el qüestionament de la monarquia com a institució i també el concepte d'inviolabilitat. De tota manera, no inclouen el nou capítol que es va conèixer aquest diumenge i que afecta directament l'actual monarca Felip VI, perquè el seu pare i un empresari haurien pagat el mig milió de dòlars que els va costar la lluna de mel als reis actuals.

De tota manera, Mena ha demanat explicacions a Felip VI. "Ahir vam conèixer unes informacions que desmantellen l'intent del cap d'estat de desvincular-se dels negocis del seu pare. S'ha de tenir la cara molt dura per gastar-se mig milió d'euros en una lluna de mel sent el cap d'estat d'un país que, en aquell moment, tenia el 20% de la ciutadania en risc de pobresa", ha afirmat. I ha afegit: "Però encara més greu és quan la meitat d'aquests luxes els ha pagat un empresari estretament vinculat a un investigat per corrupció com Joan Carles I i a un corrupte confés com Jordi Pujol".