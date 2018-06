La intrusa contra l’aparell

Alberto Nuñez Feijóo ha disparat amb la seva renúncia el tret de sortida de la guerra per la successió de Mariano Rajoy entre Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal.

L’escenificació no podia ser més simbòlica per la guerra entre la intrusa i l’aparell: Sáenz de Santamaría va fer l’anunci davant els periodistes a l’escalinata de la Porta dels Lleons del Congrés dels Diputats, mentre que María Dolores va anunciar-ho com a presidenta del Partit Popular de Castella-la Manxa, en una reunió celebrada a Toledo.

Tot i que hi ha altres contrincants, les dues candidatures polaritzaran el partit. Ni Pablo Casado, amb les opcions minvades pel mastergate, ni l’exministre José Manuel García-Margallo tenen possibilitats més enllà del soroll que puguin fer.

Cospedal, que deixa la secretaria general, ja ha fixat d’entrada una línia d’atac frontal contra Sáenz de Santamaría. S’ha definit a si mateixa com una dona que sap guanyar eleccions i que pel fet de donar la cara l’hi han trencat “unes quantes vegades”. És a dir, representa l’aparell del partit, tot i que deixarà la secretaria general per fer la campanya.

L’exvicepresidenta, que va ser tot un fitxatge extern del PP, ha desenvolupat la seva activitat fent ús del poder que li conferia estar al costat de Mariano Rajoy. Controlava també un flux rellevant d’informació via Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI).

Perdut el poder vicari de Rajoy i el CNI, les seves possibilitats enfront de l’aparell es presenten molt difícils. Perquè la seva oferta de diàleg amb la societat i de renovació va adreçada a un sector que ja té un peu fora del PP, en direcció a Ciutadans.

L’ombra de Bárcenas

Cospedal és l’única de tots els implicats en el cobrament dels sobresous de Luis Bárcenas que ha plantat batalla legal per protegir el seu honor. Fonts judicials creuen que l’extresorer va afegir els últims dos folis de la llista d’abonaments a dirigents del PP amb pagaments a Cospedal, manuscrits amb posterioritat a les altres anotacions, precisament perquè ella era crítica amb la seva personalitat.

Amb tot, Cospedal correrà riscos importants en cas de succeir Rajoy. Un d’ells és el flanc judicial: el 2019, segons fonts consultades per l’ARA, se celebrarà el judici per la destrucció del disc dur de l’ordinador de Bárcenas, uns fets que daten del 2013. Si el judici s’acaba amb una sentència condemnatòria, amb el PP inclòs com a persona jurídica -ho permet la reforma del Codi Penal el 2012-, i malgrat que Cospedal no està acusada, li resultarà molt difícil escamotejar les responsabilitats polítiques.

Sáenz de Santamaría, com que és la intrusa, aquests problemes no els té.