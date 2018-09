Un jutge investiga si la Rey Juan Carlos va atorgar de manera irregular mig miler de títols de dret a italians

A la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid se li multipliquen els fronts. A la investigació oberta pel màster de Cristina Cifuentes i Pablo Casado s'hi suma una altra investigació per presumptes irregularitats en almenys mig miler de títols de dret. Segons avança 'Eldiario.es', el jutjat d'instrucció número 40 de Madrid manté oberta una investigació des d'abans de l'escàndols dels màsters per determinar si aquests títols es van atorgar de manera irregular a ciutadans italians. L'objectiu hauria sigut evitar-se els costosos estudis de dret a Itàlia, on, per poder exercir, cal un màster en ciències jurídiques que ronda els 18.000 euros.

En l'entramat torna a haver-hi el polèmic director del màster de Casado i Cifuentes, el director del ja dissolt institut de dret públic, amb Enrique Álvarez de titular. Segons la investigació, els presumptes alumnes italians feien viatges llampec a la URJC per fer presumptes exàmens tot i no saber ni castellà i després d'haver convalidat la majoria d'assignatures. Aquests viatges acostumaven a coincidir amb partits del Real Madrid a la Champions League.

La investigació va començar fa nou mesos, després que un ciutadà marroquí sol·licités a la policia un elevat nombre de documents d'identitat per a italians. Va aixecar sospites dins la brigada policial d'estrangeria, que va detectar que el Col·legi d'Advocats de Madrid també havia inscrit molts ciutadans italians amb la simple presentació dels documents per via telemàtica.

El cas ja estava denunciat des del 2016, en què l'Observatori contra la Corrupció va denunciar a la Fiscalia de Madrid aquest presumpte frau en la convalidació dels títols de llicenciat en dret a mig miler de ciutadans italians a través de la URJC. El preu: fins a 11.000 euros, menys dels 17.000 que val el màster a Itàlia. I amb el mínim esforç.