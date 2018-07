El jutge de l'1-O investiga la interventora de la Generalitat que va negar la despesa pública pel referèndum

El titulat del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que indaga els preparatius del referèndum ha citat a declarar com a investigada Rosa Vidal, la interventora general de la Generalitat que va certificar que el Govern no havia gastat ni un euro en l'1-O, en entendre que ha intentat "impedir" que es conegui el cost públic de la consulta.

Segons consta en una providència a la qual ha tingut accés Efe, el magistrat cita a declarar el 24 de juliol Rosa Vidal, juntament amb Montserrat Vidal, responsable de l'àrea de processos electorals i consultes populars de la Generalitat, i la secretària general de Governació, Meritxell Masó, entre d'altres.

El jutge ha imputat la interventora general després que contestés als requeriments remesos per Hisenda que en cap departament constaven despeses de preparació o execució del referèndum, una afirmació que per al magistrat és contrària a "les més elementals regles de la lògica". El paper de Vidal estava en el punt de mira del jutge després que rebés un anònim que l'instava a rastrejar les autoritzacions de contractes i pagaments efectuats per Vidal i que Hisenda li advertís que la interventora no havia respost al seu requeriment d'informació de les despeses del Govern per a l'1-O.

A aquestes advertències s'hi suma un informe de la Guàrdia Civil que alerta que la interventora general no va activar cap procediment per denunciar un intent fraudulent de l'empresa postal Unipost –que suposadament s'havia d'encarregar dels enviaments postals vinculats a l'1-O– de cobrar almenys una factura de 238.965 euros a la Generalitat per despeses vinculades al referèndum. Per seguir el rastre de les despeses de l'1-O, el jutge va autoritzar la Guàrdia Civil a accedir al fitxer de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (Sepblac) per rastrejar els comptes dels investigats pels preparatius del referèndum.

En una interlocutòria en què desestima una vegada més els recursos dels investigats contra aquesta línia d'investigació, el jutge defensa la necessitat d'acudir al Sepblac i retreu a la interventora que pretengui que el material i les despeses de personal vinculats a la consulta s'imputin "a ignorats sistemes de pagament, donacions o contribucions, ja sigui de particulars, d'empreses o d'institucions". A més, afegeix el jutge, si aquest fos el cas, la interventora "hauria d'haver facilitat un llistat comprensiu dels donants i contribuents amb les seves respectives quanties".

"És per això que, no havent-se facilitat cap mena d'informació justificativa de les despeses generades per la consulta, ans al contrari, intentant impedir el coneixement de la mateixa i davant l'existència d'evidències sobre la realitat de la despesa i la utilització de fons públics, ha d'acudir-se a altres mitjans d'investigació", sosté el jutge en el seu escrit.

Rosa Vidal figura entre els càrrecs públics de la Generalitat als quals el Tribunal Constitucional va advertir, el 13 de setembre passat, de la seva obligació d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposés ignorar o eludir la suspensió de l'1-O, segons la documentació que l'alt tribunal ha remès al jutge instructor.