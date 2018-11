La fiscalia demana investigar Eugenio Pino i el xofer de Bárcenas pel robatori d'informació del PP

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea, instructor de l'anomenat 'cas Villarejo', que imputi l'exdirector adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional Eugenio Pino i a Sergio Ríos, que va ser xofer de Luis Bárcenas, pel dispositiu policial que s'hauria posat en marxa el 2013 per recuperar informació que l'extresorer del PP tenia del partit quan va ser acomiadat.

Segons ha publicat aquest dimarts 'El Independiente', els fiscals del cas han sol·licitat la citació de Pino i Ríos com investigats en la peça separada que el magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 va obrir a principis de novembre per investigar si Interior va pagar al xofer amb fons reservats per tal que recuperés documents i enregistraments comprometedors per al PP, en el que es va anomenar 'operació Kitchen'.

El suposat operatiu policial per fer-se amb la informació que podria haver-se dut Bárcenas hauria estat dirigit pel comissari jubilat José Manuel Villarejo i el també comissari Enrique García Castaño. L'exDAO Eugenio Pino era el màxim responsable operatiu de la Policia del que jeràrquicament depenien els dos anteriors quan van tenir lloc els fets, el 2013.

En aquell any, l'Audiència Nacional portava molt avançada la instrucció del 'cas Gürtel' i una de les peces d'aquesta causa investigava el possible finançament irregular del PP, en què Bárcenas és el principal investigat. És documentació relativa a aquesta peça la que se li va poder sostreure a l'extresorer mitjançant l'operatiu policial de Villarejo i García Castaño, segons ha publicat 'El Mundo'.

Per això, un altre jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, l'instructor de l'anomenada 'caixa B' del PP, ha demanat tant a l'esmentat diari com al Ministeri de l'Interior que li facilitin tota la informació de què disposin sobre el dispositiu i la documentació i enregistraments que tenia Bárcenas i van poder haver estat sostretes gràcies a la col·laboració del seu llavors xofer.