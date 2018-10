L'Estat no investigarà d'ofici tortures i el 23-F "comandat per la Zarzuela" que va confessar un ex guàrdia civil

El govern espanyol no investigarà les tortures, el terrorisme d'estat i el 23-F "comandat per la Zarzuela que va reconèixer l'ex guàrdia civil Manuel Pastrana Griñan en una entrevista al 'Preguntes Freqüents' de TV3. En resposta a una pregunta escrita del senador d'EH Bildu Jon Iñarritu, l'executiu de Pedro Sánchez atribueix les manifestacions de Pastrana a una "campanya de màrqueting i publicitat" del llibre de l'exagent, que porta per nom 'En nom de la guerra bruta' i explica com va participar en operacions d'estat que van incloure, per exemple, tortures.

En el seu escrit la Moncloa afirma que qualsevol dels fets que descriu Pastrana es poden posar en coneixement de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, de la fiscalia o dels jutjats i, a partir d'aquí, obrir una investigació. A més, el govern espanyol assegura que no li consta que durant la seva carrera a la Guàrdia Civil Pastrana denunciés aquests fets. "Si haguessin passat, serien un delicte, i denunciar-los una obligació dels cossos i forces de seguretat de l'Estat", diu l'escrit.

Sobre els fets del 23-F, que Pastrana explica que es van organitzar parcialment des del despatx del rei Joan Carles I, el govern espanyol assenyala que coneix els esdeveniments de l'intent de cop d'estat de l'extinent de la Guàrdia Civil Antonio Tejero a partir de les resolucions judicials que s'han dictat sobre el tema.