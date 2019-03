L'investigat per l''escrache' a Llarena declara davant del jutge que estava exercint el seu dret a la llibertat d'expressió

El veí de Palafrugell investigat per haver participat en un 'escrache' al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena a les portes del restaurant de Mont-ras on el jutge sopava el juliol del 2018 ha defensat aquest dimarts al jutjat que estava exercint el seu dret a la llibertat d'expressió i de protesta. No ha respost a cap pregunta i s'ha limitat a negar haver comès cap delicte. El jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal d'Empordà investiga l'activista per incitació a l'odi i atemptat a l'autoritat, uns delictes que el seu advocat considera "desproporcionats". "Ningú va agredir ningú i no pot ser un delicte d'odi perquè [aquesta figura delictiva] és per protegir minories", ha apuntat la defensa, que creu que la investigació és "absurda". Per això demana l'arxivament del cas. Una trentena de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats per donar suport a l'activista.

La policia espanyola va detenir Carles Ruiz a casa seva a principis d'agost i el va traslladar a la comissaria barcelonina de la Verneda, on es va acollir al seu dret a no declarar i va sortir en llibertat unes hores després. El van arrestar per haver format part d'un grup de persones convocades pel CDR que el 28 de juliol es van concentrar a les portes d'un restaurant de Mont-ras on sopava el magistrat Llarena amb una vintena d'acompanyants, entre ells l'aleshores líder del PP a Barcelona Alberto Fernández Díaz.

El CDR va acostar-se fins a les portes del local cridant proclames com "Els carrers seran sempre nostres" o "Benvinguts a l'Empordà". Finalment el magistrat del Tribunal Suprem va abandonar el restaurat escortat per agents de la Policia Nacional. L'atestat de la policia ha arribat al jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal d'Empordà, que va obrir una investigació i aquest dimarts ha citat a declarar l'activista com a investigat per delicte d'incitació a l'odi i atemptat a l'autoritat.

"No hem declarat, no hem volgut entrar en diàleg sobre uns fets absurds que no són il·lícits; només hem vingut per dir que exercíem el dret a la llibertat d'expressió", ha explicat el seu advocat, David Aranda. L'activista no ha respost a cap pregunta.

El lletrat avança que demanaran l'arxivament del cas perquè considera que l'acció està emparada per un dret fonamental i no es pot aplicar el Codi Penal. "Ningú agredeix cap autoritat, com es veu als vídeos, i tampoc és delicte d'incitació a l'odi perquè [aquesta figura delictiva] és per protegir minories ètniques, ideològiques i religioses", ha afirmat Aranda que subratlla que els jutges són funcionaris i no cap minoria a protegir.

Investigació "absurda"

"En Carles va anar fins allà a expressar una opinió i manifestar que estava en contra del que feia Llarena", ha concretat Aranda, que critica que la Policia Nacional obrís una investigació que, fins i tot, ha estat uns mesos sota secret de sumari. "Donàvem per fet que s'havia arxivat però vam descobrir que havien declarat la causa secreta per demanar informació de geolocalització de mòbils o rastreig de xarxes socials, una investigació desproporcionada i absurda per uns fets que no deixen de ser un exercici de llibertat d'expressió", ha afirmat l'advocat.

Segons el lletrat, "ningú va colpejar el cotxe, i encara que ho haguessin fet, era un exercici legítim". Per això, l'advocat confia que el jutjat dicti el sobreseïment del cas perquè considera que la justícia ha de donar especial cobertura a totes les opinions legítimes encara que siguin contràries als poders públics. "Allà on cal protegir la llibertat d'expressió és en els casos que a l'Estat li fan més mal, i aquest és un argument que Estrasburg diu des de fa molts anys", ha dit Aranda en referència a una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Una trentena de persones s'han concentrat a les portes dels jutjats per donar suport a l'encausat en el marc de la campanya 'Cridar no és cap delicte' i en defensa de la llibertat d'expressar opinions.