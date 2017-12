Podem avala una presidència d'ERC si abandona la "república independent per demà passat"

El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, ha donat llum verda a les intencions del candidat de Catalunya en Comú-Podem a la Generalitat, Xavier Domènech, de proposar un govern tripartit amb Esquerra i el PSC després del 21-D. Malgrat que ha apuntat que Podem treballarà al màxim perquè Domènech arribi a president, ha admès que si això és "impossible", obrirà la porta a parlar amb els republicans i els socialistes. Ara bé, Echenique ha advertit que Miquel Iceta ha de deixar anar el "bracet" de Mariano Rajoy amb el 155 i ERC ha de descartar la "república independent per demà passat".

"Fins avui el PSC ha avalat el full de ruta del PP: repressió i empresonaments", ha subratllat Echenique, que ha considerat que si Iceta abandonés aquest posicionament seria un "avanç" per començar a parlar amb el PSC. "A ERC li demanaríem que abandonés el full de ruta unilateral", ha apuntat el dirigent del partit lila, després que aquest cap de setmana Marta Rovira i Antoni Castellà tornessin a plantejar aquesta possibilitat si l'Estat no s'avé a negociar. Tanmateix, al programa electoral d'ERC no hi apareix aquest terme, i Oriol Junqueras ha asseverat aquest mateix dilluns que perseverarà en el diàleg amb el govern espanyol per poder sortir de la presó.

Echenique ha recordat també que Carles Puigdemont i Inés Arrimadas es troben "còmodes" en el "bucle nacional" al qual està immersa Catalunya des de fa anys. "L'eix nacional ha permès tapar les qüestions socials", ha denunciat Echenique, que ha situat els comuns com l'única candidatura que es preocupa per aquesta matèria, i ha assenyalat les contradiccions que Iceta compti amb Ramon Espadaler a la seva llista i ERC amb Antoni Castellà.

Repartiment de culpes per Sixena

Quant al conflicte per les obres de Sixena, Echenique ha criticat que en totes dues bandes s'hagi convertit en un conflicte polític una qüestió de patrimoni cultural. "Puigdemont parla d'humiliació i el govern d'Aragó s'excita perquè la Guàrdia Civil ha entrat al Museu de Lleida", ha destacat el dirigent de Podem. "Això no s'hauria d'haver convertit en un conflicte entre pobles germans", ha reblat.