“Em fa ràbia que l’independentisme no hagi fet autocrítica pública”

“Aquest titular sobre els socialistes no s’acaba d’entendre. El reformularé amb les meves pròpies paraules”. Jaume Asens prepara amb el seu equip anant cap a Badalona el missatge que vol llançar en un acte sobre feminisme, i que bàsicament busca combatre el vot útil als socialistes. Falten poc més de 24 hores per al final de la campanya. La seva cara i el to de veu no amaguen el cansament acumulat. “Avui he dormit només quatre hores. Ahir el debat de TV3 va acabar molt tard i aquest matí hi he tornat a anar per a l’entrevista amb la Lídia [Heredia]”, m’explica. I el míting d’avui? “A veure si aconsegueixo estar despert”, em diu somrient.

Tragina notes manuscrites amb una lletra minúscula mentre el seu equip li va llançant idees, potser per mantenir-lo despert. Avui hi van l’Alfonso, el xòfer, que ja porta fets 1.900 quilòmetres. El Marc, que és el fotògraf i em diu que fa unes 2.000 fotografies per acte (“Disparo molt, ta, ta, ta”) i creu que ja ha aconseguit vèncer la timidesa inicial d’Asens en campanya. “Pensa que al principi es tapava la cara quan li feia fotos”, em comenta. Jordi Molina, que és el que porta la veu cantant i té la campanya al cap. I avui pugen a la furgoneta la Maria Corrales (candidata per Lleida) i l’Alicia Ramos (número 8 per Barcelona).

Parlen de l’acte d’avui, però de seguida veig que estan expectants perquè avui ha arribat el dia que tot polític català espera i tem a parts iguals: Asens debuta al Polònia com a personatge. “Espero que no em facin una caricatura gaire cruel”, comenta, no especialment emocionat per la notícia.

Se li nota a la cara la ressaca del debat de TV3 i la incomoditat d’haver de debatre amb algú com Cayetana Álvarez de Toledo. “Tothom diu que és molt intel·ligent però a mi no m’ho sembla pas. Algú que fa anar els conceptes amb la frivolitat que ho fa ella no ho pot ser tant”. Després del debat li va regalar el llibre Morder la manzana, de Leticia Dolera. “L’hi vaig donar però no em va dir res, gairebé ni em va mirar. En canvi amb l’Arrimadas sí que vaig parlar una estona”, explica.

Jordi Molina interromp un moment la conversa per preguntar-li què vol fer el dia de reflexió. “Dormir i reflexionar”, respon divertit Asens. “Què et sembla fer un volt amb bici al matí i a la tarda visitar l’àvia?” A tothom li sembla tan bona idea que pregunto per l’àvia famosa. Aquí sí que el candidat s’emociona una mica. “Ara té 102 anys, va arribar de l’Argentina amb 17 anys i va estudiar al famós Institut de Cultura de Francesca Bonnemaison. És brutal la cultura que té”.

Dard a ERC

Quan parlem de política no pot evitar un cert to dolgut amb l’independentisme, sobretot amb ERC, ara que defensen el mateix que ells fa tres anys. “Em fa ràbia que no hagin fet autocrítica pública per explicar el canvi de posició”, confessa.

Quan arribem a Badalona la comitiva és rebuda per l’alcaldessa Dolors Sabater i hi ha una seixantena de persones esperant per a l’acte, la majoria gent gran amb alguna bandera republicana. “Al ruedo! Ho faràs molt bé”, li diu Molina gairebé empenyent-lo cap al faristol.

Després del míting un grup de dones grans es fan una foto amb ell. Una d’elles es refereix a Arrimadas i Álvarez de Toledo com “ esas endemoniadas que solo echan porquería por la boca ”. Asens es fa la foto sol·lícit, i somia el moment de tornar a casa i poder dormir unes hores.