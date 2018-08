El PSOE, el PP i Cs eviten la compareixença al Congrés de Marlaska per l'agressió a Jordi Borràs

Pinça entre el PSOE, Cs i el PP per evitar que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparegui al Congrés per l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un agent de la Policia Nacional. El PDECat i ERC havien registrat una petició de compareixença del ministre per aquest assumpte i també pels " insults" que van rebre dos diputats d'ERC, Josep Maria Jové i Jenn Díaz, d'un agent de la Policia Nacional davant la comissaria de la Via Laietana de Barcelona. A més, també havien demanat la compareixença per la identificació d'un agent de la Guàrdia Civil quan estava retirant llaços grocs a Tarragona amb un grup.

Aquest dilluns, durant la diputació permanent, els anomenats partits constitucionalistes han votat en contra de la seva compareixença, mentre que el PDECat, ERC, Podem i el PNB hi han votat a favor. "No es tracta d'independència sí o no, sinó que es tracta de la defensa dels drets civils", ha apuntat el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha titllat de "fake news" l'agressió a la dona a Barcelona després de retirar llaços grocs. En la mateixa línia, el portaveu del PDECat, Carles Campuzano, ha reivindicat que "no hi ha ningú partidari de la violència" al Congrés i que, per tant, "les forces han de ser explícites i contundents amb el rebuig a la violència".

"Febre groga"

Davant d'aquesta situació, qui més dur s'ha mostrat contra la proposta i contra els grups independentistes ha sigut l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz, que ha reivindicat que "si no fos perquè és massa greu i trist el que passa a Catalunya", s'hauria de prendre de broma el que ha dit Rufián.

"Qualsevol delicte ha de ser perseguit, però si el comet la màxima autoritat, vostès es posen el llaç groc", ha denunciat el diputat popular, que ha afegit que quan el delicte el comet Puigdemont "llavors és un perseguit per les idees". "Li falta moralitat i ètica al seu discurs", ha afirmat Fernández Díaz. Burxant els grups independentistes, els ha retret que "estan inoculant odi a la societat catalana". "Això s'està traduint en insults, divisió, ruptures familiars, d'amics i de veïns", ha considerat l'exministre, que ha afegit que "aquesta és la Catalunya que estan construint". Fernández Díaz ha fet seva una cita de François Mitterrand de l'any 1995 en què va dir que el nacionalisme era "la guerra", i també s'ha referit als llaços grocs com una "febre groga" fruit de la "inoculació del verí tòxic del nacionalisme".

En mans de la justícia

Al seu torn, el diputat socialista David Serrada s'ha limitat a dir que són temes que la justícia ja investiga i que, per tant, la compareixença del ministre "dificultaria enormement" el desenvolupament de les causes.

També s'ha mostrat dur Miguel Gutiérrez (Cs), que ha retret a Rufián que els hagi qualificat de "miserables" i li ha demanat que retiri l'expressió. "Mantinc que mentir en política és miserable", li ha contestat Rufián. Sobre la petició, Gutiérrez ha apuntat que no li donaran suport "perquè s'ha de parlar de més coses".