Un jove ambiciós de Ciutadans al capdavant del suplicatori

No fa ni un mes que Adrián Vázquez (1982) s’ha convertit en eurodiputat: va entrar l’1 de febrer per ocupar un dels escons que van quedar vacants per la sortida dels britànics amb el Brèxit. Però aquest especialista en relacions internacionals ja fa anys que treballa a les institucions europees. Malgrat el seu perfil tècnic i discret, mantenia línia directa amb la direcció de Ciutadans i el seu paper ha estat decisiu en l’acció política del partit a Europa. Dilluns va passar al primer pla en ser nomenat president de la comissió d’Assumptes Jurídics que discutirà la resposta a les peticions de suplicatori del Tribunal Suprem per extradir Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. “Una gran notícia per a la família liberal europea”, va celebrar la líder de Cs al Congrés, Inés Arrimadas.

Companys de partit destaquen de Vázquez la seva “ambició”, la seva formació acadèmica i la seva “profunditat en el discurs”. Eurodiputats d’altres partits el defineixen com un home de l’aparell de Cs que “coneix bé l’Eurocambra”. Apunten, a més, que ha estat pròxim a l’eurodiputat i gurú econòmic del partit Luis Garicano. Exassessor d’Albert Rivera en assumptes europeus i cap de gabinet de la delegació de Cs a l’Eurocambra, va tenir un rol principal en la incorporació de Cs a ALDE i la formació del grup Renew Europe al Parlament Europeu, que inclou La República en Marxa - Renaixement, formació d’Emmanuel Macron. No obstant, les mateixes fonts de l’Eurocambra consideren que el seu poder sobre el debat dels suplicatoris com a president de la comissió és escàs, ja que el procediment està molt marcat. “Treballaré amb moderació, diàleg i respecte”, prometia dilluns.