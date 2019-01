El judici apunta al 5 de febrer

Encara que hi hagi la intenció que les sessions del judici oral pel referèndum de l’1 d’octubre del 2017 comencin el dimarts 29 de gener, amb tota probabilitat la data d’arrencada pot ser el dia 5 de febrer.

El tribunal d’enjudiciament aspira a dictar la interlocutòria sobre la pertinència (o no) dels mitjans de prova (testimonis i perícies) de la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat, l’acusació popular de Vox i les defenses dels 12 acusats immediatament després que aquestes presentin el seu escrit, el 16 de gener.

Però com que el tribunal haurà d’estudiar les diferents propostes i adoptar una resolució, els terminis són molt ajustats perquè l’assenyalament -després de dictar la interlocutòria sobre els mitjans de prova- sigui el 29 de gener, una de les dates previstes fins ara. Segons fonts judicials consultades per l’ARA, el dimarts 5 de febrer sembla la més raonable.

El termini de deu dies per presentar l’escrit de conclusions provisionals i la proposta de proves per part de les defenses va començar a comptar el 2 de gener. Tot i que es pot esgotar el lliurament fins al 17 de gener (usant el dia de gràcia habitual), les defenses han d’elevar al TS les seves propostes el dimecres 16, segons han confirmat fonts jurídiques.

Es calcula que, entre testimonis i pèrits, les propostes dels 12 acusats podrien suposar la citació de gairebé 500 persones, encara que molts noms seran repetits.

La Fiscalia, per la seva banda, ha proposat citar 256 persones, entre testimonis i pèrits. A aquests hi caldrà sumar els que proposen l’Advocacia de l’Estat i l’acusació popular de Vox, que pretén citar Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría i Cristóbal Montoro, entre diverses desenes de persones més.

Una vegada que les defenses elevin els seus escrits, dimecres que ve, 16 de gener, el tribunal dels set magnífics, com han batejat els seus companys els set magistrats que formen el tribunal (Manuel Marchena, president i ponent; Andrés Martínez Arrieta; Juan Ramón Berdugo; Luciano Varela, Antonio del Moral; Ana Ferrer, i Andrés Palomo), haurà de deliberar per considerar tota la prova proposada.

Tot i que el criteri és aprovar la major part de les proves, això exigirà un examen i cert intercanvi d’opinions. Per tant, la interlocutòria difícilment podrà estar a punt i notificada, segons els càlculs, abans del dilluns 21 de gener. A continuació, la lletrada de l’administració de justícia de la sala segona, María Antonia Cao, haurà de posar i distribuir la providència d’assenyalament de data. Per començar, el dimarts 29 seria una contrarellotge.

També hi ha la qüestió del trasllat dels presos a Madrid. El president del tribunal, Manuel Marchena, ha sol·licitat al ministeri d’Interior que vagi fent els preparatius per a l’operació.

Per tant, el 5 de febrer es perfila com la data més raonable. Les sessions se celebraran els dimarts, dimecres i dijous, entre les 10 i les 14 hores al matí i entre les 15.30 i les 18.30 a la tarda. El judici tindrà lloc a la sala de plens del Tribunal Suprem, allà on prenen possessió els magistrats i se celebra cada any, a primers de setembre, l’acte d’inauguració de l’any judicial.

Les primeres sessions estaran dedicades a les qüestions prèvies pendents (nul·litats), abans de passar, un cop resoltes pel tribunal, a la declaració dels acusats.