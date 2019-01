El Suprem informa Interior que el judici de l'1-O començarà "en dates pròximes" al 5 de febrer

"Previsiblement", el judici de l'1-O començarà "en dates pròximes" al 5 de febrer. Amb aquestes paraules s'ha dirigit aquest dimecres el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Manuel Marchena al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. La comunicació, efectuada a partir de correspondència, persegueix tancar el trasllat definitiu dels nou presos polítics fins a centres penitenciaris madrilenys.

Tot i que el mateix magistrat va dirigir-se a Interior el passat 10 de gener per sol·licitar que els exconsellers fossin ja a Madrid l'última setmana de gener, ara Marchena notifica a Marlaska que pot retardar el desplaçament i indica que qualsevol retràs sorgit de la "pràctica de diligències indispensables per al desenvolupament del judici", serà comunicat al ministeri amb "l'antelació precisa" per així adoptar les "mesures que estimi necessàries" per garantir la presència dels processats en presó preventiva.





En qualsevol cas, la notificació d'aquest dimecres és la primera vegada que l'alt tribunal apunta una possible data d'inici del judici contra el Procés. Així, tot i que no es tracta d'una data concloent, la sala penal comença a aclarir el calendari judicial dels pròxims mesos.



De fet, el 5 de febrer ja apareixia en les travesses tant dels magistrats del Suprem com de les defenses dels presos polítics per donar el tret de sortida al judici.



Ara per ara, els magistrats del TS encara han de resoldre les qüestions sobre les proves i els testimonis presentats per a les defenses i redactar una providència on s'estableixi l'inici definitiu de les sessions.