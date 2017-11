109 juristes de l'Estat rebutgen en un manifest les acusacions de rebel·lió i sedició als consellers

Més de 100 catedràtics i professors de dret penal d'universitats de tot l'Estat han expressat la seva "repulsa" i "preocupació" per l'actuació de la Fiscalia General de l'Estat -dirigida per José Manuel Maza fins la seva mort, dissabte- i de la titular del jutjat central d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela. Consideren que la presó preventiva per als consellers de la Generalitat es va dictar amb "falta de mesura" i descarten tant les acusacions de rebel·lió com les de sedició.

Així ho han expressat en un manifest signat per 109 juristes d'universitats com la Carlos III de Madrid i les d'Oviedo, Cadis, Alacant, Jaén, el País Basc, Castella-la Manxa; la Universitat Autònoma de Barcelona; la Pablo de Olavide, de Sevilla; la Universitat de Salamanca; la Complutense de Madrid; les universitats de Burgos, de València, de Las Palmas de Gran Canaria i de Saragossa; la Universitat Autònoma de Madrid; la Universitat de les Illes Balears, i la Universitat de la Corunya, entre d'altres.

En el document, els experts en dret penal analitzen els delictes que s'imputen als membres de la Generalitat i el Parlament investigats pel desenvolupament del full de ruta independentista i demanen a les instàncies fiscals i judicials que s'ajustin al dret i a la llei i que investiguin i castiguin "exclusivament" les coses a les quals l'estat de dret "autoritza i obliga".

Els juristes critiquen Maza i Lamela i afirmen que els acusats no haurien comès cap delicte de rebel·lió per la "poderosa raó que està absent" l'element de la violència, un requisit que es va decidir incorporar al Senat, precisament, per constrènyer l'aplicació d'aquest delicte a casos de màxima gravetat, que els signants asseguren que no es dona en aquest cas. "Només conculcant molt greument el principi de legalitat penal es pot arribar a dubtar que els imputats poguessin cometre aquest delicte, o el de conspiració per a la rebel·lió, que requereix un acord conjunt de portar-lo a terme amb la mateixa violència", afirmen.

Tampoc accepten que se'ls apliqui el delicte de sedició perquè no hi hauria proves que els imputats "hagin induït, provocat o protagonitzat cap alçament tumultuari", tal com s'exigeix a la llei per aplicar-lo.

A més, els experts també consideren que l'Audiència Nacional "no és competent" per fer-se càrrec de delictes de rebel·lió i sedició, sinó que ho hauria de fer l'Audiència Provincial de Barcelona. A més, denuncien "falta de mesura" en el dictat de les presons preventives.