La justícia belga ajorna ara fins al mes de juny la decisió sobre l'extradició de Valtònyc

L'extradició del raper mallorquí Josep Miquel Arena, 'Valtònyc', torna a ajornar-se. En aquesta ocasió, fins al mes de juny. Així ho ha determinat el Tribunal d'Apel·lació de Gant (Bèlgica), que ha explicat que es manté a l'espera del posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el cas. "Com que no hem rebut cap resposta a la qüestió preliminar plantejada al TUE, el cas queda ajornat fins al 18 de juny", ha informat el portaveu de la fiscalia de la ciutat belga, Francis Clarysse.



A principis de novembre, la sala belga va decidir emetre una pregunta al tribunal de Luxemburg per tal d'aclarir si, en el cas del cantant, es podia aplicar de manera retroactiva la llei espanyola (2015) que sanciona amb fins a tres anys de presó l'enaltiment de terrorisme, més severa que la del 2012, en vigor quan van produir-se els fets. En aquest sentit, l'advocat de Valtònyc, Simon Bekaert, ha afirmat que el TUE trigarà "alguns mesos" a resoldre sobre la qüestió, tot i que la fiscalia rebat que "segurament" en la pròxima vista ja es coneixerà la resolució.



El raper mallorquí està exiliat a Bèlgica des del mes de juny del 2018, després de ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys de presó per delictes d'injúries a la Corona, amenaces i enaltiment del terrorisme.