La justícia belga decidirà sobre l'extradició de Lluís Puig el 7 d'agost

El jutge de primera instància de Brussel·les decidirà el 7 d'agost sobre l'extradició de l'exconseller de Cultura Lluís Puig. Així ho ha comunicat la seva defensa en la sortida d'una nova vista judicial que havia quedat ajornada a causa de la pandèmia de coronavirus. L'euroordre de Puig va passar a jutjar-se de manera individual quan Carles Puigdemont i Toni Comín van veure confirmada la seva immunitat parlamentària després d'haver sigut escollits eurodiputats.

La defensa de l'exconseller ha explicat que la vista d'aquest dimarts s'ha centrat en discutir si el jutge del Tribunal Suprem era o no competent per emetre l'euroordre contra Puig, emesa només pel delicte de malversació. La defensa de l'exconseller al·lega que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, no era competent per emetre l'ordre europea de detenció contra Puig perquè no era aforat. Consideren, doncs, que havia de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que tenia competència per actuar en aquest sentit.

"El que hem estat discutint és la competència i la capacitat del jutge belga per valorar la competència del jutge Llarena", ha explicat l'advocat Gonzalo Boye. En aquest sentit, doncs, la defensa de l'exconseller espera que no només es pronunciï sobre l'extradició, sinó que el jutge belga es pronunciï sobre la competència del Suprem en el cas particular de Lluís Puig. Com ha recordat l'advocat belga Christophe Marchand, és la sisena vegada que compareixen i presenten les seves al·legacions, i també ha posat sobre taula el pronunciament del grup de treball de les Nacions Unides , que ja es va pronunciar sobre les detencions dels presos polítics independentistes i les va considerar arbitràries.

Puig s'ha mostrat optimista de cara a la sentència del 7 d'agost i ha assegurat que espera que el govern espanyol no retiri l'euroordre com ja va fer anteriorment. "Espero que assumeixin la decisió del jutge igual que ho faré jo", ha explicat. "He volgut no oblidar que vaig estar 100 dies al govern i que porto 1.000 dies a l'exili per defensar un mandat democràtic plasmat l'1 d'Octubre", ha explicat l'exconseller, que ha denunciat les vulneracions de drets fonamentals que assegura haver patit per part de la justícia espanyola.

Així, s'espera que sigui en la nova data fixada quan la justícia belga es pronunciarà per primera vegada sobre l'extradició de Puig, tot i que el més provable és que no sigui l'última, perquè encara queden dues instàncies judicials més, a les quals qualsevol de les dues parts pot recórrer si no hi està d'acord. Si la rebutja, tant pot ser perquè entra al fons de la qüestió com, per exemple, perquè considera que el Tribunal Suprem no era el competent per emetre-la.

A més, el cas podria allargar-se encara més si la defensa aconsegueix que qualsevol d'aquestes instàncies judicials presenti una pregunta prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) com ja han intentat. Aquest cas podria produir-se també el mateix 7 d'agost si així ho considera el jutge belga. La fiscalia belga (en nom de l'espanyola) demana l'extradició de Puig per malversació i Puig s'hi nega al·legant que no hi ha un equivalent en el marc judicial belga per aquest delicte, però també que a Espanya no tindrà un judici just i que s'han vulnerat els seus drets fonamentals.