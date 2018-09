La justícia belga s'agafa sis setmanes per decidir com procedir en el cas Llarena

El jutjat francòfon de primera instància de Brussel·les es prendrà el seu temps. La defensa de Puigdemont i els exconsellers i la de l’Estat espanyol discrepen sobre com s’ha de procedir. L’advocat del magistrat de l’Audiència Nacional, Hakim Boularbah, ha insistit que el jutge belga no té la jurisdicció per jutjar-lo; per contra, els advocats dels polítics catalans consideren que sí s’ha de pronunciar sobre el cas. Davant de la situació, ara la justícia belga tindrà un total de sis setmanes per decidir què fer.

Els advocats tenen un mes per enviar els seus escrits i el jutge tindrà un màxim de dues setmanes més per decidir. La defensa de l’Estat considera que s’hauria de tancar el cas perquè els jutges belgues no són competents, perquè s’està vulnerant la immunitat del país. “És la única línia argumental que els queda”, assegura el lletrat Gonzalo Boye, qui defensa als polítics catalans, i que considera que el jutge belga sí s’ha de pronunciar sobre el fons de la qüestió.

El jutge també ha acceptat que el cas el dirimeixen tres magistrats, tal i com havia demanat la defensa de l’Estat, ja que també hi estaven d’acord els lletrats dels polítics catalans. “És el millor i el més positiu, tenint en compte la complexitat del cas”, ha assegurat Boye. “Estem contents sobre aquesta decisió”, ha admès.

Segons ha explicat Boularbah, el jutge prendrà una decisió per escrit en un màxim de sis setmanes, és a dir, a finals d’octubre, tot i que no hi haurà més audiències, previsiblement, “fins al febrer o el març” en què es tractarà sobre la jurisprudència o sobre el fons de la qüestió.

Els líders independentistes van demanar al jutge Llarena per una declaracions en un acte a Oviedo, en què va dir que els Jordis i els exconsellers no són "presos polítics". “Una falta molt greu”, segons indica la demanda.

Aquest cop, de l’equip demandant, només hi era a l’audiència l’exconseller de Cultura, Lluís Puig que estava oberta al públic.

L’última vegada que es van trobar les dues parts va ser el passat 4 de setembre, quan es va ajornar la data després que ho sol·licités la defensa de Llarena per preparar més el cas.