El jutge de Barcelona que investiga l'1-O es reincorpora després d'un mes de baixa

El jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer s'ha reincorporat com a titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona després d'un mes de baixa. Ramírez Sunyer, que a principis de desembre va estar ingressat en un hospital per una afecció intestinal, s'encarrega de la causa judicial que investiga els preparatius de l'1-O. En paral·lel, l'Audiència de Barcelona ha desestimat les recusacions contra ell que havien presentat les defenses de l'exsecretari general de Vicepresidència i Economia Josep Maria Jové i l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, dos dels detinguts en l'operació del 20 de setembre.

Ramírez Sunyer investiga l'exsenador d'ERC Santi Vidal, Jové, Salvadó i altres alts càrrecs del Govern per l'1-O, però en una causa separada de la que porta el Tribunal Suprem contra els consellers i els Jordis. De fet, el jutge Pablo Llarena ha demanat informació a Ramírez Sunyer per la seva investigació. El magistrat del jutjat d'instrucció número 13 va obrir al febrer la investigació pels preparatius del referèndum després de les conferències de Vidal, que va afirmar, entre altres coses, que el Govern disposava d'una partida "camuflada" de 400 milions d'euros. Les detencions de la Guàrdia Civil del 20 de setembre, a una quinzena d'alts càrrecs del Govern, es van fer en el marc d'aquesta causa oberta per Ramírez Sunyer.

El magistrat, de 70 anys, encara pot exercir dos anys més com a titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona perquè el Consell General del Poder Judicial li ha permès endarrerir la seva jubilació.