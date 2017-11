El jutge deixa Ignacio González en llibertat sota fiança de 400.000 euros

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha acordat, després que li ho proposés la Fiscalia Anticorrupció tot just dues hores abans, la llibertat sota fiança de 400.000 euros de l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González, que és a presó des del passat 21 d'abril pel cas Lezo, que investiga presumptes activitats corruptes en organismes públics madrilenys com el Canal de Isabel II. Quan González dipositi la fiança, informa l'agència Efe, com a mesures cautelars el jutge li imposa també la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i compareixences quinzenals.



El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 ha adoptat aquesta decisió després de rebre l'informe en què el ministeri públic modifica el seu criteri contrari a l'excarceració mantingut en altres tres ocasions. Anticorrupció considera ara que ha disminuït el risc que González reincideixi en l'activitat delictiva o destrueixi proves, tot i que no amaga que el fet que González afronti una possible pena de 20 anys de presó suposa "una dada que per ella mateixa objectiva un evident risc de fuga, sense que l'arrelament familiar de l'investigat la faci desaparèixer".