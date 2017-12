Llarena evita una derrota jurídica a Brussel·les

El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha renunciat a l'ordre d'entrega i detenció (OEDE) en tramitació judicial a Bèlgica per a l'extradició de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín.

La decisió sobre aquesta possibilitat avançada ahir per l'ARA ha estat adoptada pel magistrat formalment. Però algunes fonts apunten a l'ARA que la Fiscalia del Tribunal Suprem ja estava estudiant aquesta opció de desistir.

El problema fonamental que prova de prevenir el magistrat Llarena és un pronunciament del jutge d'instrucció de Brussel·les molt desfavorable per a les pretensions penals de la justícia espanyola. Aquest pronunciament, fixat per al 14 de desembre, pot donar llum verda a l'extradició per un únic delicte, el de malversació.

Aquest és el problema fonamental. El magistrat Llarena assenyala en la seva interlocutòria de desistiment que els delictes de sedició i rebel·lió no tenen el mateix significat que en el Codi Penal espanyol.

Per dir-ho més clar: els delictes més importants pels quals Espanya sol·licita l'entrega de Puigdemont i els quatre exconsellers no encaixen en el principi de doble incriminació.

La informació que ha anat arribant a Madrid des de la fiscalia belga, l'anomenat 'parquet', és que l'únic delicte que encaixaria seria el de malversació, que es presentaria a Bèlgica sota l'etiqueta de corrupció.

El magistrat, segons ja va explicar ahir l'ARA, podia esperar a la decisió del dia 14 i decidir el desistiment un cop vista la interlocutòria del jutge d'instrucció de Brussel·les.

Però aquesta actitud hauria estat molt mal interpretada a la UE, perquè suposaria reaccionar davant una decisió desfavorable de la justícia belga.

Llarena ha volgut, doncs, curar-se en salut amb una decisió preventiva, i admet per endavant la derrota judicial.

Puigdemont i els quatre exconsellers quedaran lliures de càrrecs a Bèlgica i podran fer campanya electoral des d'allà, o des d'on vulguin, mentre no sigui a Espanya, ja que el jutge Llarena poc després també ha retirat l'ordre de detenció internacional. L'única ordre que es manté és la detenció dins del territori espanyol.