El jutge del cas Villarejo cita a declarar Bárcenas i la seva dona com a perjudicats en la causa

El jutge del cas Villarejo, Diego de Egea, ha citat per al 12 de desembre Luis Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias, com a perjudicats en l'operació Kitchen, que investiga el robatori per part del ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy de l'agenda de l'extresorer del partit amb informació que comprometia el partit. El magistrat de l'Audiència Nacional els ha citat a declarar en qualitat de testimonis a petició d'Anticorrupció, segons han informat fonts jurídiques. Segons va publicar 'El Mundo' i després De Egea va requerir per investigar el cas, el xofer de Bárcenas i Iglesias hauria robat al seu domicili pagat pel ministeri de l'Interior de Rajoy, en el marc d'una operació ordenada per Villarejo, que porta un any en presó preventiva després de ser detingut en l'operació Tàndem.

Vista la condició que tenen com a condemnats en altres causes i la possibilitat que la informació dels papers robats continguin informació compromesa, el jutge els ha concedit un "estatus híbrid" que els permetrà comparèixer amb advocat per garantir els seus drets. A diferència de la resta de testimonis, no tindran l'obligació de declarar ni contestar a totes les preguntes. Bárcenas compleix condemna a la presó de Soto del Real, mentre que Rosalía Iglesias va quedar en llibertat sota fiança.

L'operació Kitchen -que hauria culminat amb el robatori de documents relacionats amb els anomenats 'papers de Bárceans' sobre suposats pagaments d'empresaris del PP- s'investiga com a peça separada del cas Tàndem. El jutge que investiga el cas Bárcenas sobre la caixa B del PP, José de la Mata, va demanar fa dues setmanes a Interior un informe urgent sobre el suposat treball que hauria fet el 2013 aquest departament amb Villarejo després de la publicació dels documents per part d''El Mundo'.