La jutge arxiva la causa del 8-M contra el delegat del govern espanyol a Madrid

"D'on no n'hi ha, no en raja", resumia dimecres l'advocada de l'Estat, Rosa María Seoane, després de la declaració com a investigat del delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, per la causa del 8-M. Un cop escoltat el seu interrogatori i el de prop d'una vintena de testimonis, la titular del jutjat 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordat aquest divendres l'arxivament provisional del procediment judicial, en no haver trobat indicis suficients de delicte de prevaricació administrativa. En la interlocutòria afirma que Franco no va rebre cap instrucció sanitària que alertés d'un risc per a la població que justifiqués prohibir la manifestació feminista del 8 de març. Amb tot, el sobreseïment és provisional -la defensa demanava l'arxivament lliure (definitiu)- i la causa es podria reobrir si ho demana alguna de les parts, i també es pot recórrer a l'Audiència Provincial.

Dimecres Franco va reiterar que no hi havia "cap element" ni cap "recomanació" que el pogués portar a vulnerar el dret fonamental de manifestació el 8-M. Va recordar que la tasca de la Delegació no és autoritzar concentracions, sinó rebre la comunicació, i que la potestat de prohibir-la ha de tenir unes motivacions suficients com per restringir la protesta. Des de l'inici ha defensat que no hi havia cap escrit de cap òrgan competent en matèria sanitària que advertís del seu deure de no tolerar la manifestació i, de fet, aquest va ser un dels grans debats durant els interrogatoris de dimecres. Era el ministeri de Sanitat o la conselleria madrilenya qui tenia la competència en l'àmbit sanitari per alertar al delegat del govern? Fonts presents a la declaració apuntaven que no hi va haver consens sobre aquesta qüestió.