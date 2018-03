El jutge no veu delicte en el vídeo dels nois que amenaçaven Puigdemont dalt d'un tanc

L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va anunciar ahir que un jutjat d'instrucció de Saragossa va descartar que hi hagués delicte en el vídeo en què dos nois van amenaçar Carles Puigdemont i Pablo Iglesias des d'un tanc de l'exèrcit.

Un cop fet públic pel President, confirmo que un Jutjat d’Instrucció de Saragossa descarta que hi hagi delicte en el vídeo del tanc “sino chanza y burla” “en un contexto previamente creado por la persona destinataria de su sarcasmo”.

És a dir ... ¡es que van provocando!

1/ https://t.co/mKhWEgjbHg — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 4 de març de 2018

Cuevillas explica que "el jutge considera que no hi ha delicte sinó 'burla' en un context prèviament creat per la persona destinatària del seu sarcasme" i denuncia: "És a dir ... és que van provocant!". El jutge tampoc considera que hi hagi un delicte d'odi perquè no hi ha “cap exhortació o arenga pública perquè es realitzin actes d'odi contra Carles Puigdemont”. L'advocat de Puigdemont ha anunciat que recorreran perquè s'està "privant el dret a l’honor a un ciutadà per la seva ideologia" i que presentaran una nova denúncia amb "70 missatges amb amenaces, injúries i incitació a l’odi ".

Cuevillas ho va anunciar després que el president Puigdemont compartís l'informe policial acceptat pel jutge a Twitter en una piulada en què denunciava el caràcter ideològic de les decisions judicials: "Es manté a 4 persones innocents en presó preventiva per la seva ideologia. Es persegueixen diputats, alcaldes, cantants, mecànics, mossos, programadors, pallassos... però dues persones pujades sobre un tanc proferint amenaces no passa res. Aquesta és la seva "justícia". Seguim!"

Es manté a 4 persones innocents en presó preventiva per la seva ideologia. Es persegueixen diputats, alcaldes, cantants, mecànics, mossos, programadors, pallassos... però dues persones pujades sobre un tanc proferint amenaces no passa res. Aquesta és la seva "justícia". Seguim! pic.twitter.com/pHEG9lrNg0 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4 de març de 2018

Segons l'informe policial, els fets van passar el 8 de desembre al Regiment Cuirassat Pavia núm. 4 de Saragossa en un acte de "portes obertes" durant la celebració de la patrona d'Infanteria. Els arguments per no considerar delicte les amenaces són que "no s'ofereix cap element o principi de prova que aval·li raonablement la versemblança" dels fets i que les persones contra les que es dirigeix la querella no tenen disponibilitat "per dur a terme el que diuen" ni "reflecteixen seriositat en les seves manifestacions". A més, responsabilitza Puigdemont de la "burla" perquè "és objecte d'investigació per les autoritats espanyoles" i "lloc comú de comentaris ocurrents, sàtires i bromes de la ciutadania al carrer" i a "les xarxes socials".

L'informe qualifica els fets de "petita burla" i els compara amb la xirigota en què es tallava el cap al personatge que feia de Puigdemont i amb "la ideació de territoris i governs independents d'aquell que pretén la seva independència". "Són dues formes d'encarar un deliri que ja ha enfrontat greument els ciutadans", assegura.

En aquest sentit, el text equipara els fets amb l'actuació del president perquè considera que "és una paradoxa que qui ha sigut part important de tant perniciós efecte apel·li a un suposat 'caràcter simbòlic' de la seva actuació" i "el negui de qui fa una broma amb més o menys gràcia" tenint en compte que, segons l'informe, ells no tenen instruments per fer el que diuen i el president Puigdemont sí.