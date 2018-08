L'Audiència Nacional manté l'excomissari Villarejo a la presó i imposa una fiança d'un milió al seu soci

El jutge d'instrucció de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha acordat aquest dilluns mantenir en presó preventiva sense fiança al comissari jubilat José Manuel Villarejo, un dels homes clau de l'operació Catalunya i qui va apuntar en el seu moment a Soraya Sáenz de Santamaría, l'exdirector de la Policia i portaveu del PP al Congrés, Ignacio Cosidó, i el directo del CNI, Félix Sanz Roldán. De Egea, en canvi, sí que ha acordat modificar la situació del seu exsoci, l'advocat Rafael Redondo, també en presó preventiva. Ara podrà sortir si paga una fiança d'un milió d'euros.

En la interlocutòria, en què De Egea ordena aixecar el secret de sumari del cas pel qual Villarejo està a la presó des del novembre de l'any passat, el jutge argumenta que s'investiga al comissari jubilat pels delictes de pertinença a organització criminal, frau i blanqueig de capitals, així com també d'encobriment, revelació de secrets i extorsió.

Afegeix que, després de mesos d'investigació, es desprèn que la seva actuació era principal o medul·lar en el desenvolupament d'una organització que realitzava informes de consultoria, intel·ligència, vigilància i rebent com a contraprestació fons de clients, diners que hauria pogut venir de forma il·lícita des de l'Uruguai i Panamà.

Un dels presumptes clients de Villarejo hauria estat el marit de la periodista Ana Rosa Quintana, l'empresari Juan Muñoz, en llibertat provisional després des ser detingut uns dies.

Com que De Egea considera que hauria estat a l'epicentre de la trama per vendre informació secreta, el magistrat considera que la presó és "absolutament proporcionada a la gravetat dels delictes presumptament comesos i a les penes que es poguessin imposar e una eventual sentència condemnatòria". En aquest sentit, creu que no ha disminuït el "risc de fuga" i més tenint en compte els milions d'euros que presumptament té a l'estranger.

Sobre el seu soci, el jutge explica que se l'investiga com a coautor de delictes de blanqueig i pertinença a organització criminal, i considera que en aquest moment és proporcional mantenir la seva situació de presó, però eludible si paga una fiança d'un milió d'euros.