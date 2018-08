El jutge imputa dos nous empresaris en el cas 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha imputat dos directius del Grup Ortiz, inclòs el seu president, Juan Antonio Carpintero, en relació amb la presumpta adjudicació irregular de l'ampliació del col·legi públic La Trama de Sabadell. En una interlocutòria del 3 d'agost passat i a la qual ha tingut accés Efe, el jutge considera "pertinent, necessari i proporcionat" citar el president del grup i el conseller i vicepresident d'Impulsa Grup Ortiz, Emilio Carpintero, com a investigats el 12 de setembre per diversos delictes, entre els quals suborn, malversació, tràfic d'influències i blanqueig.

De la Mata sospita que l'adjudicació es va fer al grup a canvi de donacions encobertes a Catdem i Fòrum Barcelona, fundacions lligades a CDC. L'UTE Impulsa amb Ortiz Construccions i Projectes es va presentar al concurs, en el qual partia del lloc vint-i-cinc. No obstant això, va acabar en primera posició en incrementar en 10 punts la valoració tècnica, una circumstància que podria respondre, segons el jutge, "a l'objectiu de provocar una adjudicació concreta".

A més a més, De la Mata identifica diverses donacions a Catdem i Fòrum Barcelona per part de quatre mercantils participades per Ortiz Construccions i Projectes, efectuades poc abans de l'adjudicació del concurs. Els ingressos realitzats tenen lloc des del febrer fins al maig del 2010, i ascendeixen a 90.000 euros en el cas d'Asteisa Tractament d'Aigües, Construccions Icma Proakis i Elecor, mentre que Impulsa Grup Ortiz va arribar a pagar 130.000 euros. Aquesta última filial va estar presidida des del 2012 fins al 2016 per l'exconseller d'Educació del govern de Jordi Pujol, Joan Maria Pujals, a qui el jutge situa en "reiterades" reunions des del 2011 fins al 2013, amb l'extresorer de CDC i també investigat en la causa Andreu Viloca.

Segons l'interlocutòria, va ser aquest exconseller qui va atribuir a Juan Antonio i Emilio Carpintero "la presa de decisions" sobre les citades donacions i va indicar que les havien pres "de manera personal i exclusiva". El 27 de juliol passat, De la Mata va acordar ampliar la investigació a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i al PDeCAT (en considerar-lo un "mer continuador"), com a persones jurídiques, per delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals.

En aquesta causa, el jutge investiga una trama en la qual alts càrrecs de CDC, en connivència amb altres càrrecs públics i funcionaris, van posar en marxa "una estructura per finançar il·legalment el partit" mitjançant "donacions" a fundacions afins, efectuades a través de "múltiples mercantils" a canvi d'adjudicacions públiques. Per això seguien un doble 'modus operandi': d'una banda, ingressaven els diners a través de diferents empreses pertanyents a un mateix hòlding i, de l'altra, pagaven al partit a través de les fundacions. En aquesta trama, el jutge destaca la presència d'un "mediador" amb "gran ascendència" dins el partit, i "alta capacitat d'influència per apadrinar aquestes gestions" que servien per aconseguir el finançament il·legal.

La fiscalia busca proves del paper de mediador de Gordó

La fiscalia ha demanat al jutge, en paral·lel, que citi 6 nous testimonis per apuntalar les proves sobre la suposada funció de "contacte" amb els empresaris que creu que hauria tingut l'exconseller de Justícia amb CiU Germà Gordó. En el seu escrit al magistrat, al qual ha tingut accés Efe, Anticorrupció argumenta que tots els testimonis sol·licitats són de persones que han ocupat "diferents càrrecs públics i de manera directa o indirecta han tingut relació en tal qualitat amb l'investigat Sr. Gordó". Es tracta de Leonard Carcolé, exdirector de l'Agència Catalana de l'Aigua, i Joan Pinyol i Ribas, exgerent de l'Agència Catalana de l'Aigua i d'Incasòl i actual director de medi ambient de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB). També vol que declarin Jordi Campillo Gámez, actual gerent d'ecologia urbana de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Ribas, adjunt a la gerència en aquest departament, i Gemma Sendra Planas i Vicente Francisco Campanales. Amb els seus testimonis, la fiscalia pretén "acreditar que hi ha un 'modus operandi' idèntic en els diferents fets investigats" per part d'"una trama delictiva subjacent en l'estructura de la contractació pública de les administracions catalanes, controlada des del partit CDC".

De la Mata, que recentment va assumir a l'Audiència Nacional aquesta causa procedent d'un jutjat del Vendrell (Tarragona), va imputar fa unes setmanes, com a persones jurídiques, CDC i el PDECat (com a "mer continuador" de la trama), per delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. Segons el fiscal, de la causa es desprenen "elements incriminatoris que posen de manifest com Germà Gordó ha sigut durant diversos anys el contacte (almenys, un d'ells) dels contractistes amb l'administració pública catalana i CDC". Aquest contacte, "a més d'haver-se fet al marge de les vies legals i de la funció que li corresponia dins el govern català", s'hauria fet "en benefici d'aquests contractistes" i de CDC, "objectius tots dos oposats al bé públic", destaca l'escrit.

La fiscalia creu que Gordó era una "cobertura" que tenia l'extresorer de CDC i exadministrador de la fundació Catdem, Andreu Viloca, al partit, "per realitzar les diferents activitats delictives que se li imputen", fonamentalment idear "un sistema d'adjudicacions d'obra pública determinades per donacions a CatDem que, finalment, anaven al patrimoni del mateix partit polític". "És important ressaltar que el Sr. Viloca, per ell mateix, no podia incidir en la decisió dels organismes públics de què depenien les contractacions", exposa l'escrit.